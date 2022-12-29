Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Hứa Khải mới đây đã bị blogger Trương Tiểu Hàn công khai hình ảnh thân mật với một cô gái ngay giữa nơi công cộng. Ngay lập tức, dân mạng xứ Trung đã nhanh chóng tìm ra danh tính người đẹp và đó chính là Triệu Tình - gà cưng mới của Vu Chính.

Hứa Khải và Triệu Tình - Ảnh: Internet

Sau khi tin đồn "nổ ra", Vu Chính không những không phủ nhận mà còn đăng tải loạt ảnh của Triệu Tình và có phát ngôn gây tranh cãi “Sao nam tuyến 1 thì cũng có lúc hạ phàm”. Dẫu vậy, vị đạo diễn này cũng tuyên bố giữa người của mình và Hứa Khải không có gì với nhau cả nên việc nói họ đang yêu nhau là không có cơ sở.