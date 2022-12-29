Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Sao quốc tế 29/12/2022 17:45

Dân tình cho rằng chuyện tình cảm với Hứa Khải lộ ra nhằm mục đích để PR cho sản phẩm với của Triệu Tình.

Hứa Khải mới đây đã bị blogger Trương Tiểu Hàn công khai hình ảnh thân mật với một cô gái ngay giữa nơi công cộng. Ngay lập tức, dân mạng xứ Trung đã nhanh chóng tìm ra danh tính người đẹp và đó chính là Triệu Tình - gà cưng mới của Vu Chính

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?' - Ảnh 1
Hứa Khải và Triệu Tình - Ảnh: Internet

Sau khi tin đồn "nổ ra", Vu Chính không những không phủ nhận mà còn đăng tải loạt ảnh của Triệu Tình và có phát ngôn gây tranh cãi “Sao nam tuyến 1 thì cũng có lúc hạ phàm”. Dẫu vậy, vị đạo diễn này cũng tuyên bố giữa người của mình và Hứa Khải không có gì với nhau cả nên việc nói họ đang yêu nhau là không có cơ sở. 

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?' - Ảnh 2
Vu Chính - Ảnh: Internet

Trùng hợp là Triệu Tình cũng vừa khai máy phim mới, chính thức có vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp. Người hâm mộ đồng loạt cho rằng Vu Chính đã lợi dụng Hứa Khải để nâng đỡ người mới. 

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?' - Ảnh 3
Triệu Tình có thật sự lợi dụng Hứa Khải để PR cho dự án mới? - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Triệu Tình khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Nữ diễn viên bị cho rằng cố tình mặc đồ ngủ trong buổi khai máy để gây sự chú ý.

Nếu đúng chuyện tình cảm chỉ để PR nâng đỡ người mới thì người thiệt thòi nhất chính là Hứa Khải, vừa mất lượng fans lớn, vừa bị tổn hại đến hình ảnh. Điều này cũng khiến cho fan của anh đang tỏ ra vô cùng tức giận với cách hành xử của Vu Chính và yêu cầu vị đạo diễn này phải gửi một lời xin lối đến thần tượng. 

Những điều thú vị liên quan đến người tình tin đồn của Hứa Khải

Những điều thú vị liên quan đến người tình tin đồn của Hứa Khải

Thông tin liên quan về việc Hứa Khải có người yêu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

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Từ khóa:   Hứa Khải Triệu Tình Vu Chính sao Châu Á sao Hoa ngữ

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