Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2022: Vương Hạc Đệ thay thế Thái Từ Khôn trong Keep Running, Bạch Lộc chia tay Hứa Khải vì sự nghiệp?

Sao quốc tế 22/12/2022 13:52

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Thương Lan Quyết" sẽ không có phần 2, cơ hội để Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân hợp tác lần nữa cũng cực thấp.

2. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đang cố gắng khắc phục yếu điểm của bản thân, chủ yếu là xoay quanh mảng thời trang và điện ảnh.

3. Dương Mịch đang chuẩn bị đóng cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, cô ấy vừa mới liên lạc với Quách Kính Minh, hai người có ý định tái ngộ. Quách Kính Minh đang tìm một nội dung phù hợp, lối diễn của Dương Mịch vẫn rất hợp với Quách Kính Minh .

4. Hứa Khải có ít nhất 3 người bạn gái cũ, tất cả đều dưới trướng Vu Chính, có thể nói nữ nghệ sỹ trong công ty gần như trở thành "hậu cung" của anh ấy.

5. Trong Keep Running mùa tiếp theo, Thái Từ Khôn vẫn sẽ tiếp tục góp mặt. Sau ồn ào với công ty cũ khiến tài nguyên của anh ấy chịu ảnh hưởng nhẹ, thêm vào đó hiện tại trong tay nam minh tinh cũng chẳng có tài nguyên gameshow giải trí nào chất lượng cả, do đó Keep Running vẫn có vai trò quan trọng trong hoạch định sắp tới của Thái Từ Khôn. Dù chương trình mời Vương Hạc Đệ với ý định thay thế Thái Từ Khôn đi chăng nữa thì nam ca sỹ vẫn tiếp tục tham gia, ban tổ chức cũng không dám thẳng thừng loại bỏ anh ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2022: Vương Hạc Đệ thay thế Thái Từ Khôn trong Keep Running, Bạch Lộc chia tay Hứa Khải vì sự nghiệp? - Ảnh 1

6. Nghệ sĩ của Phong Tuấn hầu hết là hệ dưỡng thành, hầu hết là hút fan mẹ. Cho nên công ty có yêu cầu rất gắt về đời sống cá nhân của nghệ sĩ, luôn có nhân viên công tác theo sát để nhắc nhở.

7. Mắt nhìn kịch bản của Đàm Tùng Vận luôn tốt, hơn nữa khi phim chiếu hiệu quả tốt thì hào quang của cô ấy không bị chiếm mất.

8. Trương Nhược Quân sợ vợ ghen nên tự giác không tiếp nhận phim tình cảm.

9. Mỗi khi Trương Dư Hi quay phim, cô ấy sẽ yêu cầu đoàn làm phim khử trùng tất cả đồ đạc của mình ở nhiệt độ cao, vì sợ có vấn đề.

10. Vu Chính không phủ nhận chuyện Hứa Khải và Bạch Lộc ở bên nhau, anh ấy chỉ phủ nhận việc Bạch Lộc vì sự nghiệp mà "bỏ rơi" Hứa Khải.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2022: Vương Hạc Đệ thay thế Thái Từ Khôn trong Keep Running, Bạch Lộc chia tay Hứa Khải vì sự nghiệp? - Ảnh 2

11. Cung Tuấn hiện có trong tay 3 bộ phim: An Lạc Truyện, Ta Muốn Đi Ngược Chiều Gió và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên. Đây đều là những bộ phim chế tác lớn, nhanh nhất có thể là An Lạc Truyện sẽ lên sóng, quý 1 năm sau sẽ có tin tức.

12. Ngu Thư Hân rất để ý dư luận, hễ rảnh là xem điện thoại. Dư luận có ảnh hưởng đến việc cô ấy chọn kịch bản, Ngu Thư Hân muốn chọn những dạng vai mà người hâm mộ thích.

13. Tống Dật và Bạch Kính Đình đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, thường xuyên tới đoàn làm phim thăm nhau.

14. Không tính đến dàn sao thế hệ trước 6X như Thành Long, Lý Liên Kiệt,... thì trong dàn đại hoa, đại sinh có 3 người sở hữu tài sản tỷ đô là Phạm Băng Băng, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh.

15. Thành Nghị bây giờ có thể được coi là nhất ca của Hoan Thụy, bởi vì anh ấy rất nghe lời công ty. Còn Nhậm Gia Luân thì Hoan Thụy biết mình sẽ không giữ được nam diễn viên, nên mọi nguồn lực, tài nguyên đều hướng về Thành Nghị.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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