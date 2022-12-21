Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 'đối thủ không đội trời chung', Lưu Thi Thi mang thai lần thứ 2?

Sao quốc tế 21/12/2022 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trên mạng có tin đồn Dương Tử và Hoàng Cảnh Du sẽ hợp tác trong một tác phẩm, nếu thật thì ai sẽ là nhất phiên đây, nếu bình phiên thì fan hâm mộ hai bên sẽ không để yên đâu. Do đó đây chỉ là đề tài tranh luận thôi, gần như không có khả năng xảy ra, chứ không viễn cảnh Thanh Trâm Hành lại tái hiện.

2. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na thực sự rất tốt, hai người lén lút liên lạc khá thường xuyên.

3. Trương Gia Nghê muốn bắt đầu làm nữ nhân độc lập trong sự nghiệp, người trước đó làm như vậy là Tôn Di, hiệu quả cũng khá tốt.

4.  Dương Mịch nghiêm cấm nhắc đến từ "thiếu nữ" trong các bài phỏng vấn hay bài viết về mình. Nàng tiểu hoa biết rõ dư luận hay dùng từ "mẹ thiếu nữ" để trào phúng cô ấy. Hầu hết người trong ekip của Dương Mịch đều là nhân sự mới, tránh cho Gia Hành cài "gián điệp" vào.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là "đối thủ không đội trời chung" của nhau, nhưng ở phương diện nào đó, cả hai đều trân trọng đối phương. Có một đối thủ xứng tầm như vậy sẽ là động lực rất lớn để phấn đấu, cũng như những bài viết so sánh về họ góp phần gia tăng sức nóng, độ đề tài cho cả hai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 'đối thủ không đội trời chung', Lưu Thi Thi mang thai lần thứ 2? - Ảnh 1

6. Triệu Anh Tử đắc tội tất cả các cố vấn của chương trình tạp kỹ, hiện tại thầy đều nhắm vào cô, chương trình cũng không có cách nào thuận lợi ghi hình, nhưng cô không sợ hãi.

7. Hướng Về Cuộc Sống mùa 7 dự kiến với dàn khách mời: Trương Nghệ Hưng, Giả Linh, Hà Cảnh, Huỳnh Lỗi, Trương Tử Phong, Bành Dục Sướng, Thẩm Đằng, Vương Hạc Đệ, Hoàng Bột, Ngô Lỗi.

8. Vu Chính không phủ nhận Hứa Khải, Bạch Lộc ở bên nhau, anh chỉ phủ nhận là Bạch Lộc bỏ Hứa Khải.

9. Huỳnh Hiểu Minh mở một công ty cho bạn gái, sau này hai người sẽ cùng nhau làm livestream.

10. Lưu Thi Thi gần đây không ít lần nhận được điện thoại của người nhà chồng, nội dung cơ bản đều là để cô nghỉ ngơi thật tốt, đừng ảnh hưởng đến việc sinh con thứ hai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 'đối thủ không đội trời chung', Lưu Thi Thi mang thai lần thứ 2? - Ảnh 2

11. Quan hệ riêng tư giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng không tốt lắm, lúc quay phim vẫn có mâu thuẫn, cũng chính là lúc hậu kỳ tuyên truyền hai nhà đoàn đội mới có chút hòa hoãn một chút.

12. Tần Lam đầu tư gần 10 triệu để mở phòng tập thể dục, sẽ tặng thẻ cho em trai và em gái mình.

13. Xưa có Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh là một cặp đối thủ xứng tầm, tiếp đến là Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử, và thế hệ 95 sẽ là Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

14. Angela Baby có chuyên gia dinh dưỡng riêng, mỗi khi vào đoàn phim cô ấy sẽ đưa người này đi cùng.

15. Quan hệ giữa Châu Vũ Đồng và không ít nghệ sĩ trong giới đều không tệ, cô không thích chơi đùa với nữ diễn viên đồng nghiệp, hơn nữa nữ diễn viên cùng thời điểm cạnh tranh với cô không lớn, vẫn bình an vô sự.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2022: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh thường ăn tối cùng nhau, Phạm Băng Băng không có ý định trở lại Cbiz?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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