Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2022: Tần Lam và Dương Mịch từng là bạn thân, Huỳnh Hiểu Minh đến nhà Angela Baby vì con trai?

2. Phim truyền hình của Chính Ngọ "Sản Xuất Gian Nan": nam chính trước mắt có Trương Tân Thành và Đổng Tử Kiện là có sức cạnh tranh nhiều nhất.

1. Chu Nhất Long hiện tại cuộc sống gia đình rất ổn định, ngoại trừ công việc còn là dành cho gia đình.

3. Gần đây, Lý Hiểu Phong ép cưới Lưu Khải Uy, nhưng Lưu Khải Uy cảm thấy mình kém xa vợ cũ, tương lai chưa chắc chắn nên đã không hứa hẹn.

5. Tần Lam và Dương Mịch từng là bạn thân, tình cảm của hai người lúc trước rất tốt.

6. Phim truyền hình "Câu Chuyện Thải Vân Quốc" nhắm đến nữ chính là Cúc Tịnh Y.

7. Điện ảnh "Bí Mật Quốc Gia": đạo diễn Lục Kiếm Thanh và Đới Mặc, muốn mời diễn viên chính Lưu Đức Hoa, Vương Học Kỳ, Ngô Kinh, Trương Dịch, Kim Thần, Dương Tử, Hoàng Cảnh Du, Âu Hào, Vương Kính Tùng, Quách Đào.

8. Tính tình của Điền Hi Vi đối với trợ lý rất kém, các trợ lý có kinh nghiệm đều không đến làm cho cô. Bình thường cô nói chuyện cũng tự theo ý mình, đoàn đội cũng không quản được cô.

9. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi Hòa Tụng, cô sẽ làm việc độc lập, trừ phi có công ty rất thích hợp, nếu không sẽ không ký hợp đồng với công ty nào nữa.

10. Huỳnh Hiểu Minh có nhà riêng ở Thượng Hải, hơn nữa cách biệt thự của Angela Baby không xa, thế nên anh ấy không nhất thiết phải ở nhờ nhà vợ cũ. Bên cạnh đó, cả hai chắc chắn sẽ không có chuyện tái hợp vì mỗi người đều có tình mới cả rồi. Huỳnh Hiểu Minh có Diệp Kha, còn Angela Baby đang tìm hiểu một sao nam trẻ. Huỳnh Hiểu Minh đến nhà Angela Baby vì giữa họ có sợi dây ràng buộc còn lại là cậu con trai.

11. Lưu Hạo Nhiên hiện tại có dự định phát triển hướng phim truyền hình, không chỉ cân nhắc phim điện ảnh, tuy nhiên rất khó tính trong việc chọn lựa đoàn đội chế tác phim.

12. Phim truyền hình "Cảnh Sát Hình Sự Thời Gian" với các diễn viên hiện đang đàm phán Âu Hào, Vương Nghiễn Huy, Tôn Di, Trương Giai Ninh.

13. Công việc tiếp theo của Trần Đô Linh vẫn là vai diễn khách mời, chủ yếu là không có kịch bản diễn viên chính tốt tìm cô, cho nên nhận kịch bản này tương đối bị động. Nhưng chi phí của khách mời của cô không thấp, tất cả đều tính tiền theo ngày.

14. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên": nữ chính Lưu Thi Thi không đổi, nam chính gần đây đang đàm phán Trần Hiểu, tạm định tháng 2 sang năm khai máy.

15. Đội hình đón giao thừa của đài Hồ Nam: Hoa Thần Vũ, Vương Hạc Đệ, Thành Nghị, Đàn Kiện Thứ, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng dàn Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai và Tỷ Tỷ Vượt Gió Rẽ Sóng.

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