2. Quá trình chiêu thương, thu hút quảng cáo của dự án phim "Đi Đến Nơi Có Gió" do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính diễn ra rất thuận lợi. Vì trong mắt nhiều nhà sản xuất, dự án này chẳng khác nào Mộng Hoa Lục phiên bản hiện đại cả, không phải vì sự tương đồng giữa 2 phim về mặt nội dung, mà là vì khả năng thành công của Đi Đến Nơi Có Gió được kỳ vọng sẽ trở thành Mộng Hoa Lục thứ hai.

1. Cảnh Điềm không rành lắm những "thuật ngữ" trên mạng, trước mỗi buổi phỏng vấn, nhân viên sẽ phổ cập cho cô nàng, sợ nữ diễn viên sẽ thành t.ò cười khi phỏng vấn.

4. Sau khi Bạch Lộc trở nên nổi tiếng, cô ấy sẽ mặc quần áo do một số thương hiệu nhỏ gửi đến, cô ấy thuộc gu thẩm mỹ của phong cách Hàn chứ không đi theo con đường cao cấp.

3. Từ Tịnh Lôi có một bãi đáp trực thăng lớn trong căn biệt thự xa hoa, cô ấy cũng có máy bay trực thăng của riêng mình, phòng làm việc của nàng đại hoa còn lớn hơn cả thư viện, lớn đến mức mỗi khi lấy sách phải cần một cái thang.

5. Gần đây, một nhà sản xuất đã yêu cầu Tiêu Chiến hãy sáng lập thương hiệu riêng của bản thân, nghĩa là Tiêu Chiến không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, nhà sản xuất sẽ làm bao bì, sản phẩm rồi dán nhãn của Tiêu Chiến lên đó, giá tăng gấp 200 lần so với chi phí bỏ ra, và nam minh tinh sẽ nhận được 90% lợi nhuận. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã từ chối tất cả.

6. Trương Tân Thành không thích đôi mắt của mình cho lắm, vì nó khiến anh ấy không phù hợp với dạng vai phản diện hoặc ngầu.

7. Thỉnh thoảng Viên Băng Nghiên sẽ tạo chút chiêu trò, tin tức để thể hiện sự tồn tại. Tuy nhiên, cách thức tẩy trắng của cô ấy không có hiệu nghiệm với khán giả trung lập, chỉ có thể tác động với người hâm mộ thôi.

8. Một chương trình thực tế khá nổi sẽ quy tụ dàn khách mời đình đám gồm Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Đàn Kiện Thứ, Lý Tuyết Cầm, Phùng Hi,...

9. Hai nữ chính trong bộ phim chính kịch Hôn nhân kiểu mẫu sẽ là Dương Mịch và Diêm Ny.

10. Vết thương ở lưng của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tái phát, cô ấy chỉ có thể nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn là lập tức quay phim, sau đó tan làm lại đi mát xa để tránh nhức mỏi.

11. Triệu Lệ Dĩnh chính thức rời khỏi Hòa Tụng, cô ấy đã thành lập một đội giúp cô ấy viết kịch bản, bước tiếp theo là tiến vào lĩnh vực điện ảnh, tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của chính cô ấy, dù sao thì những bộ phim truyền hình phát sóng trong năm nay cũng đã giúp cô ấy chuyển hình suôn sẻ.

12. Nhậm Gia Luân được ví giống như Chung Hán Lương vậy, không gánh nổi với diễn không đủ trình thể loại phim chính kịch nên mới "trung thành" với dòng phim thần tượng.

13. Người thân dựa vào Dương Tử, thấy cô ấy đầu tư ở đâu thì cũng đổ tiền vào đó để kiếm lợi. Nhưng khi đầu tư thua lại ăn vạ Dương Tử.

14. Tạp chí mới của Trần Phi Vũ đã bán được hơn 10 ngàn bản, anh ấy rất vui khi biết tin này, bởi vì như thế đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây.

15. Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy mình đã làm việc rất chăm chỉ, không có ồn ào lùm xùm, đời tư trong sạch, không hiểu sao những gì mình nói ra đều bị chế nhạo và lên hotsearch bàn luận một cách tiêu cực.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.