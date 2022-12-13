Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2022: Dương Mịch và Cổ Lực Na Trát đi chơi riêng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chủ yếu quay phim hiện đại?

Sao quốc tế 13/12/2022 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lệ Dĩnh mặc dù đã phát triển trong giới chính kịch, nhưng nếu có cơ hội cô vẫn muốn đi đến giới điện ảnh thử xem, gần đây cô đi lại với lãnh đạo Hoa Sách rất thường xuyên, người của Hoa Sách năm nay đều chạy đi làm phim, cùng Triệu Lệ Dĩnh lên kế hoạch không mưu mà hợp, sau này sẽ có hợp tác.

2. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy không ly hôn, hơn nữa tình cảm rất tốt đẹp.

3. Tình cảm của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân rất tốt. Đôi khi 2 người rảnh không phải dắt con đi chơi chung mà sẽ gửi con ở nhà sau đó dắt nhau đi chơi riêng.

4. Làn da của Ngô Kỳ Long vẫn còn khá thô ráp, hơn nữa thời gian trước còn bị rám nắng không ít.

5. Dương Mịch và Cổ Lực Na Trát gần đây thường đi chơi riêng với nhau. Mối quan hệ của cả hai cũng có vẻ rất khắng khít.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2022: Dương Mịch và Cổ Lực Na Trát đi chơi riêng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chủ yếu quay phim hiện đại? - Ảnh 1

6. Đặng Luân gần đây hẹn hò với một phú nhị đại. Nếu mối quan hệ tiến triển ổn thì có thể tính đến chuyện kết hôn.

7. Nữ chính của bộ phim truyền hình "Tuyệt Sắc Ngự Linh Sư" tiếp xúc với Dương Dĩnh.

8.  Những thứ Lưu Thi Thi tặng nhân viên mặc dù có thể không đặc biệt đắt tiền, những nghệ sĩ hào phóng khác như vậy cũng không hiếm thấy.

9. La Tấn mỗi lần quay phim đều mang đến cho Đường Yên những món quà nhỏ, mặc dù những nơi đó Đường Yên cũng đã đến, nhưng cô vẫn rất được hưởng thụ, sẽ rất vui vẻ.

10. Sau này Triệu Lệ Dĩnh sẽ chủ yếu quay phim hiện đại, phim cổ trang sẽ nhận ngày càng ít.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2022: Dương Mịch và Cổ Lực Na Trát đi chơi riêng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chủ yếu quay phim hiện đại? - Ảnh 2

11. Trần Phi Vũ tạp chí mới có doanh số bán hàng tốt, bố ruột là Trần Khải Ca biết tin tức này đặc biệt hạnh phúc, bởi vì so với trước đây tiến bộ rất nhiều.

12. Lý Thấm và Ái Kỳ Nghệ là quan hệ hợp tác sâu sắc, nhân viên bên cạnh cũng có quan hệ với Ái Kỳ Nghệ, cho nên thường xuyên có thể lấy được tài nguyên không tồi trên tay Đào.

13. Có không ít nghệ sĩ có nhà ở Thang Thần Nhất Phẩm, ví dụ như Huỳnh Hiểu Minh, Quách Kính Minh, Tiểu S, Lưu Diệc Phi,... Trước đây Mỗ Băng cũng có nhà ở đó, sau đó vì quyên góp tiền nộp tiền phạt mà bán đi, nhưng hiện tại hình như không còn ai ở đó nữa.

14. Trương Tuyết Nghênh tài nguyên rớt rất nhanh, nhưng nền tảng vẫn còn, thỉnh thoảng có thể nhận được một số nhân vật chính quay phim, chỉ có điều chất lượng bình thường, nam diễn viên hợp tác cũng bình thường.

15. Mao Hiểu Đồng tính cách rất tốt, các nghệ sĩ từng hợp tác đều đánh giá cô rất cao.

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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