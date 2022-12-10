Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý?

Sao quốc tế 10/12/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Phi Vũ rất vui vì được nhận xét rằng bản thân anh ấy có ngoại hình giống Ngô Diệc Phàm. Hiện tại anh ấy đang chiêu mộ những người từng làm cho Ngô Diệc Phàm về dưới trướng mình.

2. Hồ Ca có 2 phim mới vừa tung ra trailer, một là Phồn Hoa, một là Huyện Ủy Đại Viện của Chính Ngọ. Khi hai phim này vừa lên sàn thì thấy ngay những phim khác đều không đủ trình để so, đây cũng là điều mà Hồ Ca mong muốn. Sau Lang Nha Bảng, Hồ Ca không có phim nổi đình nổi đám nào chỉ vì anh ấy nghĩ, thà không đóng còn hơn lãng phí vào mấy phim không ra gì, ngay cả khi thù lao cao thì anh ấy vẫn sẽ không nhận. 2 bộ phim Phồn Hoa và Huyện Ủy Đại Viện sẽ giúp sự nghiệp của Hồ Ca lên tầm cao mới, tuy nhiên điện ảnh mới là mục tiêu cuối cùng mà anh ấy hướng tới.

3. Lưu Thi Thi trong giới có danh tiếng rất tốt. Những năm gần đây, xung quanh cô ấy không có tin đồn tiêu cực. Đoàn đội cũng hay tặng những món quà nhỏ cho nhân viên đoàn phim khi cô ấy gia nhập đoàn phim.

4. Châu Dã không thể cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Trương Tịnh Nghi. Cô ấy đã thay đổi lộ trình của mình, bộ phim kế tiếp là đề tài về tội phạm.

5. Triệu Lộ Tư từng giành mất một hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y. Do đó, ekip của Cúc Tịnh Y không hề ưa Triệu Lộ Tư, thỉnh thoảng mua thông cáo để công kích đối phương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý? - Ảnh 1

6. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân vẫn hay ra ngoài hẹn hò với nhau.

7. Lưu Diệc Phi và Mạnh Giai thường xuyên hẹn nhau đi ăn tối.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có mối quan hệ khá tốt đẹp. Cô ấy sẽ giới thiệu những nhà hàng ngon cho vợ chồng Nhậm Gia Luân. Đã có lần Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn vợ của Nhậm Gia Luân đi ăn mà không có anh ấy.

9. Vương Nhất Bác hiện tại bị quản rất nghiêm ngặt, dù sao thì trong tay anh ấy cũng có rất nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu, nếu chẳng may xảy ra chuyện thì sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn.

10. Trước đây có một lưu lượng từng theo đuổi Đàm Tùng Vận nhưng lúc đấy cô ấy và người cũ đang trong giai đoạn tan tan hợp hợp không rõ ràng, cô ấy không muốn làm chậm trễ người ta nên từ chối, sau đó họ trở thành anh em tốt luôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý? - Ảnh 2

11. Cúc Tịnh Y đặc biệt để ý tạo hình của mình, cô ấy sẽ xem đánh giá của cư dân mạng.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn bỏ qua dự án có đoàn làm phim và dàn diễn viên tốt, chính vì vậy cô ấy không tính toán tham gia đóng phim liên tiếp mà dành thời gian để chuẩn bị thật tốt.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm quyên góp cho rất nhiều công trình ở Tân Cương. Cô ấy muốn cống hiến một phần sức lực cho quê hương.

14. Trương Tử Phong hiện tại: Thù lao tuyến 1, độ nổi tiếng tuyến 1, diễn xuất tuyến 1, đại ngôn tuyến 2, tài nguyên thời trang tuyến 3, địa vị tuyến 2.

15. Hiện tại đoàn đội của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đang âm thầm làm kế hoạch thăm dò công chúng xem họ có thái độ như thế nào đối với việc 2 người kết hôn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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