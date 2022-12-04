Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang?

Sao quốc tế 04/12/2022 13:54

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ lâu đã không còn liên lạc cá nhân ngoài đời. 

2. Mặc dù Điền Hi Vi có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cô ấy rất nóng tính.

3. Nhất tỷ của Hoan Thụy là Dương Tử đã rời đi, ngay cả Nhậm Gia Luân cũng không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa nên công ty đành phải tìm đối tượng để nâng đỡ. Vốn dĩ nhắm đến Tần Tuấn Kiệt nhưng sau lại chuyển hướng sang Thành Nghị. Mà Thành Nghị cũng không phụ lòng công ty, anh ấy có diễn xuất và gần đây thì độ nổi tiếng của nam diễn viên cũng gia tăng đáng kể rồi.

4. Trần Phi Vũ luôn muốn chứng minh rằng mình có thể phát triển tốt nên đôi khi tỏ ra vội vàng, anh ấy vẫn khá lý tưởng nhưng đôi khi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.

5. Thù lao của Angela Baby "tụt dốc không phanh" giống như sự nghiệp của cô ấy. Hiện tại, mức thù lao của Angela Baby đã từ 80 triệu tệ xuống còn có 10 triệu tệ, tương đương với diễn viên tuyến 2. Trong mắt các đạo diễn, việc Angel Bbaby có mức thù lao như vậy thì vẫn có thể tham gia.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang? - Ảnh 1

6. Cúc Tịnh Y rất muốn tham gia các dự án lớn, ví dụ như những phim cấp S+ của Tencent chẳng hạn nhưng với kinh nghiệm và điều kiện của cô ấy thì không thể có được những tác phẩm thế này. Trước đây, Cúc Tịnh Y vận dụng tất cả các mối quan hệ, vọng tưởng đàm phán với các nền tảng lớn và yêu cầu họ cho mình những dự án cấp cao nhưng các nền tảng đối với cô ấy không có câu trả lời rõ ràng. Hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn đang bị "mắc kẹt" với thể loại webdrama.

7. Trần Đô Linh đã trở nên nổi tiếng hơn trong năm nay. Cô ấy cũng muốn duy trì nhiệt độ này nên hiện tại đã đầu tư nhiều hơn vào hoạt động tiếp thị so với trước đây.

8. Kỹ năng diễn xuất của Trần Tinh Húc khá tốt trong số những tiểu thịt tươi, nhưng độ nổi tiếng của anh ấy không cao và anh ấy không có hậu đài nên không thể phát huy được. Anh ấy muốn chuyển sang đóng phim truyền hình đề tài hiện thực và sẽ giảm đóng phim thần tượng trong giai đoạn sắp tới.

9. Đinh Vũ Hề cũng được coi là một nam nghệ sĩ sáng giá, công ty vẫn sẽ tập trung nâng đỡ anh ấy.

10. Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi có khả năng sẽ hợp tác trong Trường Lăng. Về sau Ngô Lỗi cũng không muốn nhận phim thần tượng nữa mà lựa chọn chuyển hình, chấp nhận đi theo con đường khó khăn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang? - Ảnh 2

11. Hiện tại, dựa vào sự nổi tiếng và giải thưởng ở nước ngoài của mình, ngay cả khi Thang Duy trở về Trung Quốc để phát triển, tài nguyên và hoạt động thương vụ của cô ấy đã tăng lên nhiều bậc.

12. Lâm Tâm Như ngày trước nói không muốn diễn vai phụ, thế nên cô ấy mới làm nhà sản xuất rồi tự đóng chính luôn.

13. Mối quan hệ của Bạch Lộc và Vu Chính rất tốt, cô ấy thường nói nếu không có Vu Chính thì có lẽ cả đời này cô ấy vẫn chỉ là hotgirl mạng thôi. Vu Chính rất thích Bạch Lộc và giờ đang cố gắng nâng đỡ cho cô ấy.

14. Trong cuộc hôn nhân giữa Đại S và DJ Koo, đại S là người chủ động hơn. Hai người không chỉ ký hợp đồng tiền hôn nhân mà ngay cả sau khi kết hôn thì cô ấy cũng không để bên nam động vào tài sản của mình.

15. Mặc dù Cúc Tịnh Y đã chuyển sang con đường diễn xuất nhưng cô ấy vẫn không muốn từ bỏ việc ca hát và nhảy múa. Hiện tại cô ấy đã liên hệ được người môi giới hỗ trợ mình trong các hoạt động này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Ngô Lỗi Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2022: Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận 'nên duyên' lần 2, Lý Hiểu Phong kết hôn với Lưu Khải Uy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2022: Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận 'nên duyên' lần 2, Lý Hiểu Phong kết hôn với Lưu Khải Uy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2022: Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2022: Tính cách của Trương Tịnh Nghi khá kiêu ngạo, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 38 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu