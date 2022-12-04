4. Trần Phi Vũ luôn muốn chứng minh rằng mình có thể phát triển tốt nên đôi khi tỏ ra vội vàng, anh ấy vẫn khá lý tưởng nhưng đôi khi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.

3. Nhất tỷ của Hoan Thụy là Dương Tử đã rời đi, ngay cả Nhậm Gia Luân cũng không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa nên công ty đành phải tìm đối tượng để nâng đỡ. Vốn dĩ nhắm đến Tần Tuấn Kiệt nhưng sau lại chuyển hướng sang Thành Nghị. Mà Thành Nghị cũng không phụ lòng công ty, anh ấy có diễn xuất và gần đây thì độ nổi tiếng của nam diễn viên cũng gia tăng đáng kể rồi.

5. Thù lao của Angela Baby "tụt dốc không phanh" giống như sự nghiệp của cô ấy. Hiện tại, mức thù lao của Angela Baby đã từ 80 triệu tệ xuống còn có 10 triệu tệ, tương đương với diễn viên tuyến 2. Trong mắt các đạo diễn, việc Angel Bbaby có mức thù lao như vậy thì vẫn có thể tham gia.

6. Cúc Tịnh Y rất muốn tham gia các dự án lớn, ví dụ như những phim cấp S+ của Tencent chẳng hạn nhưng với kinh nghiệm và điều kiện của cô ấy thì không thể có được những tác phẩm thế này. Trước đây, Cúc Tịnh Y vận dụng tất cả các mối quan hệ, vọng tưởng đàm phán với các nền tảng lớn và yêu cầu họ cho mình những dự án cấp cao nhưng các nền tảng đối với cô ấy không có câu trả lời rõ ràng. Hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn đang bị "mắc kẹt" với thể loại webdrama.

7. Trần Đô Linh đã trở nên nổi tiếng hơn trong năm nay. Cô ấy cũng muốn duy trì nhiệt độ này nên hiện tại đã đầu tư nhiều hơn vào hoạt động tiếp thị so với trước đây.

8. Kỹ năng diễn xuất của Trần Tinh Húc khá tốt trong số những tiểu thịt tươi, nhưng độ nổi tiếng của anh ấy không cao và anh ấy không có hậu đài nên không thể phát huy được. Anh ấy muốn chuyển sang đóng phim truyền hình đề tài hiện thực và sẽ giảm đóng phim thần tượng trong giai đoạn sắp tới.

9. Đinh Vũ Hề cũng được coi là một nam nghệ sĩ sáng giá, công ty vẫn sẽ tập trung nâng đỡ anh ấy.

10. Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi có khả năng sẽ hợp tác trong Trường Lăng. Về sau Ngô Lỗi cũng không muốn nhận phim thần tượng nữa mà lựa chọn chuyển hình, chấp nhận đi theo con đường khó khăn.

11. Hiện tại, dựa vào sự nổi tiếng và giải thưởng ở nước ngoài của mình, ngay cả khi Thang Duy trở về Trung Quốc để phát triển, tài nguyên và hoạt động thương vụ của cô ấy đã tăng lên nhiều bậc.

12. Lâm Tâm Như ngày trước nói không muốn diễn vai phụ, thế nên cô ấy mới làm nhà sản xuất rồi tự đóng chính luôn.

13. Mối quan hệ của Bạch Lộc và Vu Chính rất tốt, cô ấy thường nói nếu không có Vu Chính thì có lẽ cả đời này cô ấy vẫn chỉ là hotgirl mạng thôi. Vu Chính rất thích Bạch Lộc và giờ đang cố gắng nâng đỡ cho cô ấy.

14. Trong cuộc hôn nhân giữa Đại S và DJ Koo, đại S là người chủ động hơn. Hai người không chỉ ký hợp đồng tiền hôn nhân mà ngay cả sau khi kết hôn thì cô ấy cũng không để bên nam động vào tài sản của mình.

15. Mặc dù Cúc Tịnh Y đã chuyển sang con đường diễn xuất nhưng cô ấy vẫn không muốn từ bỏ việc ca hát và nhảy múa. Hiện tại cô ấy đã liên hệ được người môi giới hỗ trợ mình trong các hoạt động này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.