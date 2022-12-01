Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm?

Sao quốc tế 01/12/2022 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa tìm được công ty mới phù hợp với cô ấy, song cô ấy đang tuyển dụng thêm người mới cho đoàn đội của mình.

2. Nhiệt độ và độ thảo luận của bộ phim “Khanh Khanh nhật thường” không tệ, độ tương tác của nam nữ chính trong phim cũng rất tốt. 

3. Hoắc Kiến Hoa cũng có công ty đầu tư riêng, ngay cả những dự án do vợ chuẩn bị anh ấy cũng tham gia đầu tư. Mỗi ngày đều có thể kiếm được rất nhiều tiền.

4. Trong làng giải trí, có nhiều diễn viên diễn tốt hơn Tôn Lệ, ví dụ như Châu Tấn, Ân Đào, Tần Hải Lộ, Viên Tuyền… Tuy nhiên, không thể nói là diễn xuất của Tôn Lệ kém. Điểm thiếu sót lớn nhất của Tôn Lệ chính là đài từ. Khi Tôn Lệ không nói, ánh mắt cùng những biểu cảm nhỏ của cô ấy có thể khắc họa rõ nét được nội tâm nhân vật lúc đó. Về điểm này thì không phải ai trong giới cũng có thể vượt qua cô ấy. Tuy nhiên, khi Tôn Lệ nói nhiều thì gương mặt sẽ phải chuyển động nhiều hơn và cô ấy không còn giữ được những biểu cảm nữa.

5. Viên Băng Nghiên gần đây đã đi du lịch và không đọc tin tức.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm? - Ảnh 1

6. Mặc dù trong những tháng gần đây, Cúc Tịnh Y không tham gia vào đoàn làm phim nào nhưng cô ấy đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh. Đây cũng xem như là một nỗ lực của cô ấy.

7. Dự án tiếp theo của Trần Phi Vũ có khả năng là một bộ phim cổ trang, việc đàm phán đã gần như hoàn thành.

8. Bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính vốn định lên sóng vào mùa hè này. Nhưng vì vụ việc của Viên Băng Nghiên nên đài đã đưa ra một thông cáo khẩn cấp, đó là tạm thời dừng những bộ phim có Viên Băng Nghiên tham gia. Bên phía phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu không thể chiếu vì chuyện của nữ chính thì sẽ tiến hành kiện cô ấy. Bộ phim này cũng được coi là đại chế tác, 200 triệu tệ đã được đầu tư vào bộ phim này.

9. Lưu Diệc Phi dựa vào việc đầu tư và kiếm được rất nhiều tiền. 

10. Trong cuộc sống bình thường thì Angela Baby là người rất tiết kiệm, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, phần lớn đều dùng hàng do thương hiệu tài trợ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh có qua lại thân thiết với đoàn đội của Vương Kinh Hoa, nguyên nhân là vì Vương Kinh Hoa từng dẫn dắt nhiều tiền bối trong giới, đồng thời trong tay cũng nắm giữ một nguồn tài nguyên nhất định. 

12. Sau khi Trần Hiểu nổi tiếng trở lại thì Trần Nghiên Hy cũng tận dụng cơ hội này tiếp xúc với vài kịch bản, tuy nhiên toàn là mấy vai phụ thôi nên cô ấy không hài lòng.

13. Châu Tấn hiện giờ đang ở trong trạng thái gần như ngừng đóng phim rồi. Cô ấy ít khi chủ động tiếp xúc kịch bản, thù lao cao đến đâu cũng vô ích, trừ khi nhà sản xuất có mối quan hệ rất tốt với cô ấy đến tìm thì may ra còn nể mặt.

14. Vương Nguyên có trong tay rất nhiều kịch bản về thanh xuân nhưng chất lượng bình thường, về cơ bản cậu ấy đều từ chối tất cả.

15. Điền Hi Vi và Khuất Sở Tiêu thường xuyên xảy ra xung đột.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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