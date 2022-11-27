Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/11/2022: Dương Tử và Trương Triết Hạn là bạn thân, Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên là cặp bạn thân tiêu biểu của Cbiz?

Sao quốc tế 27/11/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Mịch bị đau nửa đầu khi làm việc căng thẳng.

2. Trương Lăng Hách sau khi lộ tin hẹn hò, trạng thái nhan sắc cũng không được tốt trên CCTV thì đã bị truyền thông loại khỏi "danh sách nam diễn viên đợi bạo".

3. Âu Dương Na Na và Trạch Tử Lộ, mối quan hệ này Na Na là người có tiếng nói hơn. Hiện tại sẽ không lên tiếng công khai vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp.

4. "Tiên Kiếm 4" của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn, vấn đề phiên vị vẫn chưa dừng lại, sẽ còn tiếp tục tranh.

5. Dương Tử Trương Triết Hạn là bạn thân. Năm 2018, lúc Dương Tử chưa thành đỉnh lưu, có một bộ phim chọn Dương Tử và Trương Triết Hạn đóng vai tình nhân. Sau này, Dương Tử hot lên nhờ Hương Mật, nhà sản xuất muốn dựa hơi cô ấy lăng xê nghệ sĩ mình thích nên đá Trương Triết Hạn. Dương Tử sau đó cũng không nhận phim, chính cô ấy là người đề cử Trương Triết Hạn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/11/2022: Dương Tử và Trương Triết Hạn là bạn thân, Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên là cặp bạn thân tiêu biểu của Cbiz? - Ảnh 1

6. Dương Tử vì không muốn đắc tội nền tảng nên vẫn sẽ tiếp tục làm người đại diện Tencent video.

7. Tống Dật sẽ không trì hoãn công việc của cô ấy chỉ vì hẹn hò với Bạch Kính Đình. Sự nghiệp của cô ấy chỉ mới khởi sắc trong những năm trở lại đây, cô ấy ý thức được tầm quan trọng của sự nghiệp đối với bản thân.

8. Triệu Lệ Dĩnh có mái tóc mềm và mỏng, khó để tạo kiểu nên quanh năm cô ấy chỉ để một kiểu tóc.

9. Dương Mịch sau nhiều năm vào nghề, đã tiếp xúc với đủ loại tư bản. Cô ấy có thể coi là đi lên bằng thực lực, không hề dựa dẫm vào ai cả.

10. Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên có quan hệ đặc biệt tốt, xem như là cặp bạn thân khác giới tiêu biểu của Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/11/2022: Dương Tử và Trương Triết Hạn là bạn thân, Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên là cặp bạn thân tiêu biểu của Cbiz? - Ảnh 2

11. Trước mắt, tài nguyên đến tay Huỳnh Hiểu Minh không nhiều, chỉ có mỗi dự án của Tân Lệ. Đây cũng là tài nguyên Triệu Vy giúp đỡ anh ấy nhận. 

12. Vấn đề hợp đồng của Viên Băng Nghiên đã được giải quyết ổn thỏa. Chẳng qua, cách làm việc của cô ấy khiến người ngoài phản cảm, vì muốn giành Hoa Thiên Cốt mà bắt chước Triệu Lệ Dĩnh. Bị phát hiện thì chuyển sang bắt chước Dương Mịch. Viên Băng Nghiên quyết tâm phải giành cho được Hoa Thiên Cốt.

13. Lý Thấm bây giờ đã chủ động bàn bạc với nhà sản xuất của các dự án show truyền hình.

14. Thẩm Nguyệt và bạn trai đã chia tay.

15. Khả năng thoại của Tiêu Chiến tiến bộ rất thần tốc. Một phần là vì anh ấy mời giáo viên Bắc Ảnh dạy cho mình suốt 2 tháng. Một lý do khác là do anh ấy rất thông minh, ngộ tính cao. Nhiều người trong nghề đều nói vậy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Trương Triết Hạn Angela Baby Tỉnh Bách Nhiên sao hoa ngữ sao châu á

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