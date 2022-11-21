Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp nhận kịch bản phim, Vương An Vũ nên duyên cùng Triệu Lộ Tư trong 'Thần Ẩn'?

Sao quốc tế 21/11/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Diệc Phi đứng top trong dàn sao nữ 85, tài nguyên hiện tại của cô ấy rất tốt. Về sau, Lưu Diệc Phi sẽ càng chú ý hơn về chất lượng kịch bản.

2. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền Thiên" đã định Ngô Lỗi đóng chính. Anh ấy sẽ nhờ vào bộ phim này để bước lên hàng ngũ lưu lượng cao nhất bởi vì vốn dĩ hoạch định ban đầu của phía anh ấy là đi con đường lưu lượng.

3. Con đường sự nghiệp của Dương Dương hiện tại đang đi theo hướng rất rõ ràng. Anh ấy chỉ nhận những dự án chất lượng cao, tần suất nhận phim cũng sẽ ngày càng ít đi, sau này mỗi năm 1 bộ phim là đủ.

4. Cung Tuấn đã từng từ chối "Thất Thanh Hung Giản" nhưng anh ấy đã đồng ý nhận dự án này lại. Hiện tại anh ấy không có kịch bản nào tốt.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang trực tiếp đàm phán để nhận kịch bản phim, mà không cần thông qua công ty nào. Quá trình hợp tác cũng vui vẻ, quan hệ sẽ càng được củng cố và bền chặt hơn, về sau thì có thể tiếp cận nhiều cơ hội tốt hơn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp nhận kịch bản phim, Vương An Vũ nên duyên cùng Triệu Lộ Tư trong 'Thần Ẩn'? - Ảnh 1
Ảnh: Internet

6. Giá trị nhà và cửa hàng đứng tên con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã hơn 100 triệu tệ rồi, còn chưa kể tiền và quỹ bảo hiểm.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại nhận phim sẽ chú trọng những phim là kịch bản gốc và đội ngũ chế tác lớn. Cô ấy đang tiếp xúc với một dự án phim mới, đạo diễn của phim "Nhân Thế Gian".

8. Lưu Diệc Phi và BVLGARI đang thảo luận hợp tác. Nếu thuận lợi thì sẽ công bố danh phận người đại diện thương hiệu toàn cầu vào năm sau cho cô ấy.

9. Trần Hiểu luôn ở trạng thái liên tục vào đoàn phim không ngừng nghỉ, cứ quay xong bộ phim này thì ngay lập tức tham gia ngay bộ phim khác, gần như không có khoảng thời gian trống nào.

10. Nam chính "Thần Ẩn" đã định là Vương An Vũ, đóng cùng Triệu Lộ Tư. Để nhận bộ này cậu ấy đã từ chối "Xuân Nhật Yến".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp nhận kịch bản phim, Vương An Vũ nên duyên cùng Triệu Lộ Tư trong 'Thần Ẩn'? - Ảnh 2

11. Lý Hiện luôn nói bản thân thích những cô gái trang điểm nhẹ nhàng nhưng sự thật là anh ấy thích những cô gái vẫn xinh đẹp khi không trang điểm.

12. La Vân Hi có mục tiêu là đầu tư bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

13. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân mong muốn được được hợp tác thêm lần nữa. Khoảng thời gian này, có vài kịch bản gửi tới cho hai người họ nhưng vẫn chưa có gì được quyết định.

14. Chu Nhất Long và Nghê Ni có mối quan hệ rất tốt. Họ là anh em và sẽ giới thiệu tài nguyên cho nhau.

15. Hứa Khải đang bị chế nhạo về diễn xuất lẫn thoại trong bộ phim đang phát sóng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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