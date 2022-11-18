Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/11/2022: Vương Nhất Bác chỉ muốn đóng phim điện ảnh, Bạch Lộc quyết im lặng trước tin đồn tình cảm?

Sao quốc tế 18/11/2022 14:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Danh sách “Top 5 sao nữ lưu lượng”, đại diện dàn 85 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, đại diện dàn 90 là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, còn đại diện dàn 95 có Ngu Thư Hân. Nhờ có vài phim lên sóng mà nhiệt độ của Ngu Thư Hân tăng không ít, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể sánh cùng với 4 sao nữ kể trên. 

2. Trương Tịnh Nghi muốn thử sức với những thể loại phim không phải là phim truyền hình thần tượng như bây giờ.

3. Bạch Kính Đình, năm nay có thể nói là đã phát triển nhờ những bộ phim cổ trang khá nhiều. Anh ấy đã đạt được những hợp tác vững chắc với nền tảng, sắp tới sẽ có nhiều bộ phim thần tượng tìm tới anh ấy.

4. Kể từ vụ ồn ào phim "Các Quý Ông Khu Đông Bát", danh tiếng Trương Hàn tụt dốc không phanh, hiện tại không có ai mời anh ấy đi đóng phim nữa. Ngay cả khi Trương Hàn tự mình đầu tư làm phim thì cũng khó tìm nữ chính, không có nữ diễn viên nổi tiếng nào muốn hợp tác với anh ấy.

5. Vương Nhất Bác bây giờ đang hướng tới con đường trở thành tiểu sinh đóng phim điện ảnh chính kịch, các tổ chế tác mà anh ấy tiếp xúc đều rất nghiêm túc, không phải đoàn đội quay phim thần tượng. Có thể nói là anh ấy đang dùng lưu lượng của mình để đổi lấy tài nguyên, các bên đều có lợi, chứ không đơn thuần chỉ quay phim thần tượng để tiêu hao lưu lượng của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/11/2022: Vương Nhất Bác chỉ muốn đóng phim điện ảnh, Bạch Lộc quyết im lặng trước tin đồn tình cảm? - Ảnh 1

6. Khi Triệu Hựu Đình đi quay phim, Cao Viên Viên thường đi theo anh ấy. Nhưng Cao Viên Viên rất hiếm khi đến trường quay, phần lớn đều ở xe bảo mẫu hoặc khách sạn, sợ bị đạo diễn gọi đi làm cameo.

7. Tần Lam là kiểu người rất coi trọng ngoại hình nên cô ấy thích các em trai ít tuổi hơn. Bản thân Tần Lam luôn mang tâm hồn thiếu nữ, cô ấy thích mai mối cho người khác và không vội kết hôn.

8. Nếu Phạm Thừa Thừa thấy trang phục của các bạn nữ xung quanh mình quá ngắn thì anh ấy sẽ nói thẳng ra ngay, còn bảo nhìn không đẹp.

9, Cung Tuấn có nốt ruồi trên mặt, đại sư xem mệnh nói nốt ruồi này sẽ cản trở vận may của anh ấy. Thế là studio đã liên hệ ngay với cơ sở thẩm mỹ để đưa anh ấy đi tẩy nốt ruồi.

10. Tạm thời Bạch Lộc sẽ im lặng một thời gian, sẽ không xuất hiện thanh minh về tin đồn tình cảm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/11/2022: Vương Nhất Bác chỉ muốn đóng phim điện ảnh, Bạch Lộc quyết im lặng trước tin đồn tình cảm? - Ảnh 2

11. Trương Nghệ Hưng là một chàng trai ấm áp, đối với các nhân viên đều rất tốt. Nhưng vì tốt như vậy nên Trương Nghệ Hưng dễ bị người ta lợi dụng.

12. Tài nguyên của Điền Hi Vi trong hai năm trở lại đây rất tốt. Cô ấy có người nâng đỡ và tài nguyên vào tay cũng không uổng phí. Hình tượng cô gái như Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân rất lạc quan nên theo con đường này cũng khiến cô ấy nhận thêm được nhiều lợi ích. Bộ phim sắp tới là "Đại Phụng Đả Canh Nhân".

13. Mao Hiểu Đồng rất sợ mập lên, có lúc đã còn 40kg khi cô ấy chán ăn. Cô ấy cũng phiền não vì mặt mình không được thon gọn.

14. "Tình Yêu Thôi Mà" đang được sắp xếp để lên sóng vào cuối tháng 12. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng sẽ tham gia tuyên truyền tại "Xin Chào Thứ 7" vào tháng 11 này. Hai người trong phim có rất nhiều cảnh hôn, tình cảm chị em rất ngọt ngào, được nhận xét là đáng để mong đợi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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