Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/11/2022: Trần Nghiên Hy thăm dò lịch trình của Trần Hiểu thông qua nhân viên, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác dự án phim?

Sao quốc tế 13/11/2022 14:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Gần đây Nhạc Hoa đang rất nóng lòng muốn tạo ra một "Vương Nhất Bác thứ 2". Nguyên nhân là do Vương Nhất Bác chưa muốn tạo nên người mới. Cậu ấy muốn tập trung vào đóng phim điện ảnh nên chưa sẵn sàng nâng đỡ thêm ai.

2. Đường Yên sẽ tham gia 1 chương trình truyền hình thực tế. Trước kia kịch bản "Phụ Nữ Độc Thân" tiếp xúc mà bị cô ấy từ chối nhưng bây giờ cô ấy lại muốn nhận. Phía đoàn làm phim cũng rất hoan nghênh, dù sao Đường Yên cũng có lượng fan và lưu lượng nhất định.

3. Dương Mịch rất mong bộ "Định Luật Tình Yêu 80/20" của mình được lên sóng. Cảnh tình cảm trong phim của Dương Mịch và Hứa Khải cũng bị cắt đi rất nhiều. 

4. Điền Hi Vi muốn dựa vào phim mới để tăng danh tiếng nhưng không ngờ ngay khi chiếu tập đầu thì nam chính đã bị công khai chuyện tình cảm. 

5. Trần Nghiên Hy đã thăm dò lịch trình của Trần Hiểu thông qua nhân viên, mỗi ngày họ sẽ báo lịch trình của Trần Hiểu cho cô ấy biết.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/11/2022: Trần Nghiên Hy thăm dò lịch trình của Trần Hiểu thông qua nhân viên, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác dự án phim? - Ảnh 1

6. Gần đây Bạch Kính Đình chủ động đưa bạn gái đến gặp bạn bè mình, không ngần ngại mà giới thiệu cô ấy với họ. Bạch Kính Đình rất nghiêm túc với mối tình này.

7. Angela Baby muốn tự mình đầu tư phim, như vậy vừa có thể đóng nữ chính vừa có thể nhất phiên. Nhưng cô ấy vẫn chưa tìm được nam chính bởi vì người có diễn xuất không muốn đóng cùng, người có lưu lượng lại không muốn bị áp phiên.

8. Dương Tử và Lý Hiện đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đối phương mấy năm qua, nhưng năm nay thì hơi đặc biệt. Trong sinh nhật Lý Hiện, Dương Tử đăng bài gọi anh ấy là “A Hiện” nhưng sinh nhật Dương Tử, Lý Hiện lại gọi cô ấy là “Dương Tử lão sư”. Chính điều này đã khiến cho dân tình mỉa mai Dương Tử đang đơn phương "sao tác couple". Thực tế, mối quan hệ giữa họ rất bình thường, là bạn nhưng không quá thân. Từng có dự án muốn 2 người tái hợp nhưng Dương Tử đã từ chối để nhận bộ khác.

9. Tuy người hâm mộ của Dương Tử đi gây chiến khắp nơi trên mạng nhưng Dương Tử vẫn giữ được mối quan hệ tốt với những người liên quan. Nói chung fan gây sự thế nào cũng không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ xã giao của cô ấy.

10. Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp hợp tác trong một dự án.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/11/2022: Trần Nghiên Hy thăm dò lịch trình của Trần Hiểu thông qua nhân viên, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác dự án phim? - Ảnh 2

11. Bành Dục Sướng không còn độc thân nữa. Bạn gái Bành Dục Sướng là quản lý trong công ty anh ấy, hai người hẹn hò hơn 3 năm rồi, tình cảm rất ổn định.

12. Sau khi Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lên sóng, Trần Phi Vũ đã trực tiếp bao trọn hotsearch, chiếm luôn một nửa trong bảng giải trí. Từ nhan sắc, năng lực nghiệp vụ cho đến cả đời tư, cái gì có thể tiếp thị thì Trần Phi Vũ đều lôi ra hết, thậm chí còn lôi cả bố mẹ.

13. Nhiệt độ của Triệu Lộ Tư năm nay rất tốt, coi như Tencent đã thắng khi đặt cược vào cô ấy. Dự án "Thần Ẩn" sẽ nhanh chóng khai máy.

14. Quan Hiểu Đồng hoạt động nhiều năm như vậy nhưng phần lớn tiền kiếm được đều đưa cho bố mẹ. Bố mẹ sẽ dùng tiền của cô ấy để đi đầu tư gì đó nhưng thường xuyên lỗ.

15. Quan Hiểu Đồng là một trường hợp khá lạ ở Cbiz khi mặt đẹp, vóc dáng thon thả cao ráo nhưng đa số diện mạo khi xuất hiện tại thảm đỏ hay sự kiện đều khiến dân tình thất vọng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Trần Hiểu Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ sao châu á

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