Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất?

Sao quốc tế 07/11/2022 14:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim 'Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có thể sẽ lên sóng vào dịp năm mới 2023.

2. Đàm Tùng Vận hiện đang ở vị trí tuyến 2-3. Trong 2 năm 2019 và 2020, Đàm Tùng Vận rất muốn đưa sự nghiệp lên tầm cao mới, công ty cũng hỗ trợ cô ấy hết mình, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Công ty và đoàn đội đều cố gắng hết sức giúp đỡ nên Đàm Tùng Vận vẫn có tài nguyên ổn định.

3. Tencent trực tiếp công bố phiên vị của "Giao Ước Hoàng Hôn", phía Angela Baby không có cơ hội nào để tranh phiên với Nhậm Gia Luân bởi vì Tencent hiểu rất rõ ai có thể "gánh phim".

4. Nhờ thành công của mấy dự án lớn gần đây, Lâm Tâm Như có thể nói là vừa có tiền vừa có tiếng nói ở Đài Loan.

5. Cảm Ơn Bác Sĩ do Dương Mịch và Bạch Vũ đóng chính lên sóng trên CCTV đã khiến cho người hâm mộ của 2 nhà Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân đến từ việc bộ Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã bị rút khỏi lịch chiếu của CCTV, mà lúc này phim của Dương Mịch lại chiếu nên khó tránh được việc người hâm mộ tranh cãi. Thậm chí, Dương Mịch còn bị cho là dựa vào mối quan hệ để khiến phim Triệu Lệ Dĩnh bị loại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất? - Ảnh 1

6. La Vân Hi là kiểu im lặng làm chuyện lớn, mỗi năm đóng khoảng 3 – 4 phim, tuy kiếm tiền không bằng tuyến 1 nhưng diễn xuất của anh ấy cũng được, thù lao vừa tầm nên nhà sản xuất rất thích.

7. "Anh Hùng Chí" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, đề cử cho vai chính là Thành Nghị, Chương Nhược Nam, Vương Thiên Nguyên.

8. Đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Vương Quyền đã tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng cô ấy chưa quyết định và tạm thời cũng sẽ không vội vào đoàn phim. Nữ diễn viên muốn đợi Công Tố Tinh Anh chiếu để tìm những tài nguyên tốt hơn, đặc biệt là phim chính kịch.

9. Tuy Kim Ưng bỏ danh hiệu nữ thần nhưng đãi ngộ của Tôn Di chính là dành cho nữ thần Kim Ưng. Kim Ưng có thể đã bị cấp trên cảnh cáo, yêu cầu hủy danh hiệu gây tranh cãi này. 

10. Dịch Dương Thiên Tỉ là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất hiện tại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất? - Ảnh 2

11. Triệu Lộ Tư hiện tại chỉ nhận dự án phim cấp S+ (phim trọng điểm) có đầu tư lớn và kịch bản chủ chốt.

12. Tuy "Khánh Dư Niên 2" thông báo sắp quay phần 2 nhưng bộ này phải sang năm mới khởi động được. Lý do đầu tiên là bộ này đầu tư rất lớn, hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đầu tư. Thứ hai là rất khó để giữ nguyên đội ngũ ban đầu vì ai cũng có lịch trình riêng, rất khó để tụ hợp lại ngay.

13. Dương Mịch thích mua sắm khi vào mùa sale. Cửa hàng quần áo và túi xách khi bắt đầu sale thì Dương Mịch sẽ mua vài thứ để tặng bạn bè của cô ấy.

14. Tôn Lệ rất công tâm giữa công việc và đời tư, cô ấy cũng tôn trọng không gian riêng của Đặng Siêu nên cuộc sống vợ chồng cực kỳ hoà hợp.

15. EQ của Nghê Ni rất cao, cô ấy cũng rất nổi tiếng trong giới và có mối quan hệ tốt với nhiều người.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Dịch Dương Thiên Tỉ sao hoa ngữ sao châu á

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