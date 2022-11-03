Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2022: Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt, Trần Triết Viễn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái?

2. Tin đồn Vương Nhất Bác, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đóng phim là giả, nếu 3 người này cùng xuất hiện thì chắc chắn phải là phim chính kịch hiến lễ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đi con đường cao cấp, toàn các đạo diễn lớn hợp tác cùng.

1. Mặc dù tin tức về Lưu Diệc Phi không nhiều, tần suất nhận phim cũng không cao, nhưng tài nguyên đều là đỉnh cao, phim ảnh đều là dự án lớn, đại diện quảng cáo cũng đều là toàn cầu.

4. Gần đây Phùng Thiệu Phong đang tìm hiểu một quý cô, nhưng nhà gái có chút không hài lòng việc anh ấy đã ly hôn. Phùng Thiệu Phong thì rất ưng đối phương, ít nhất là tương xứng về gia thế.

5. Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt. Lý Băng Băng giới thiệu tài nguyên cho Huỳnh Hiểu Minh đầu tư kiếm được rất nhiều tiền.

6. "Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ sẽ lên sóng vào đầu tháng 11, phản ứng trong nội bộ iQIYI về bộ này khá tốt, vì thế sẽ phát sóng độc quyền.

7. Châu Tấn khi quay Như ý truyện có hai yêu cầu, một là không cần phối âm sẽ dùng giọng thật, hai là cô ấy sẽ mang theo thợ trang điểm riêng.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba không có quan hệ tình cảm với nhân viên trang điểm. Nhân viên này đã kết hôn rồi.

9. Sau khi kết thúc concert, Trương Nghệ Hưng sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Giờ anh ấy cũng đang muốn dồn toàn lực để bồi dưỡng các thực tập sinh.

10. Trần Triết Viễn có vài mối quan hệ không rõ ràng cùng một số cô gái, hiện tại ekip đang yêu cầu anh ấy cắt đứt hoàn toàn.

11. Tính tình của Vương Hạc Đệ rất tốt, ngoài đời cũng giống như các chàng trai bình thường khác. Khoảng thời gian bị chê bai, không ai quan tâm đến nên tính khí Vương Hạc Đệ có chút nóng nảy và dễ nói tục khi công việc không như ý. Kể từ khi nổi lên với Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ cũng cẩn thận trong lời nói và hành động hơn, nhân viên cũng để mắt đến anh ấy. Nói chung, Vương Hạc Đệ rất chăm chỉ làm việc, anh ấy đối xử tốt với mọi người và không lo bị sập nhà đâu.

12. Trần Phi Vũ đang đàm phán hợp tác đóng phim với Thẩm Nguyệt.

13. Dương Tử nhận "199 Yêu" không phải để đổi tài nguyên mà đơn thuần là vì cát sê phù hợp, hiện tại quá ít dự án được triển khai, nghệ sĩ không có hợp đồng với nền tảng có thể lấy được kịch bản cấp S cũng không dễ dàng.

14. "Lang Nha Bảng 3" đang tuyển diễn viên. 2 nam chính tạm định là Bạch Kính Đình và Trương Tân Thành. Rất nhiều fan phim tỏ ý không hài lòng.

15. Hoàng Tử Thao, mẹ của anh ấy và bạn gái tin đồn Từ Nghệ Dương đã cùng nhau ăn tối, thậm chí cả hai mặc áo khoác đôi

16. Triệu Lệ Dĩnh một mực chăm chú vào kế hoạch chuyển hình, phim tiếp theo đang đàm phán là phim về nhóm gia đình của Iqiyi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.