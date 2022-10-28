2. Nhậm Gia Luân không phải là kiểu bệnh ngôi sao, nhiều người từng hợp tác với anh ấy nhận xét con người anh ấy rất tốt, nhẹ nhàng.

1. Bộ phim "Cảm ơn bác sĩ" của Dương Mịch và Bạch Vũ đã có giấy phép phát sóng, dự định sẽ phát sóng song song trên đài truyền hình.

4. Đàn Kiện Thứ muốn đi đường diễn viên lưu lượng lẫn thực lực, đường lưu lượng anh ấy đi không quá dễ dàng nên kịch bản tiếp xúc gần đây đều là chính kịch.

3. Một số đồ dùng Triệu Lệ Dĩnh sẽ dùng rất lâu, cô cũng không có thói quen vứt đồ cũ.

5. Dự án cấp S+ "Tương Tư Lệnh" (phim trọng điểm) do Tencent sản xuất đã chọn nữ chính là Angela Baby. Rất nhiều người đặt dấu hỏi sau Tencent lại để một diễn viên có diễn xuất gây tranh cãi như nữ diễn viên này nhận dự án này.

6. "Dữ Phượng Hành" đã thêm vào một cảnh phim Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước để cứu Lâm Canh Tân.

7. Trần Hiểu thật sự không muốn nhận phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Trúc Nghiệp" nhưng nhà sản xuất vẫn cố gắng thuyết phục anh ấy. Hiện tại, Lâm Canh Tân cũng đang tiếp xúc và muốn lấy được bộ này, giờ nam diễn viên vẫn chưa quyết định phim mới. Nếu như có thể lấy được Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Trúc Nghiệp thì Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi có thể cùng tiếp thị hồi ức Nhược Hy và Thập tứ gia trong Bộ Bộ Kinh Tâm.

8. Khách mời của chương trình "Khách Trạm Của Chúng Ta" của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang: Sa Dật, Diêu Thần, Trương Kiệt, Đường Yên, Dương Địch, Tống Á Hiên.

9. "Nguyệt Ca Hành" do Trương Bân Bân và Từ Lộ đóng chính có thể được lên sóng bất cứ lúc nào.

10. Bộ phim tiếp theo của Dương Mịch vẫn là phim cổ trang. Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch tỏ ý không hài lòng khi cô ấy đã nhận quá nhiều phim cổ trang.

11. Trong tương lai, Tôn Di sẽ giảm việc lợi dụng chuyện ly hôn để sao tác, bắt đầu xây dựng hình tượng người phụ nữ độc lập. Nguyên nhân là do những tin liên quan đến chuyện ly hôn đều bị mẹ chồng cũ của cô ấy chặn lại.

12. Tiểu Hải Miên luôn ỷ lại vào Angela Baby. Khi Angela Baby bận đi làm mà không ở bên con trai, cậu bé sẽ thường xuyên gọi điện cho cô ấy.

13. Bây giờ, đối với chuyện tình cảm, Dương Mịch có cái nhìn rất thoáng. Cô ấy nói rõ với người bên cạnh là không có ý định kết hôn lần nữa.

14. Tin đồn Dương Mịch và Hồ Ca hẹn hò lan truyền suốt một thời gian dài, năm xưa họ còn cùng nhau đi du lịch rất mập mờ nhưng không ai lên tiếng công khai cả, đợt chia tay thì cũng khá vui vẻ.

15. Từ Mộng Khiết và Vương Lâm Khải sẽ tham gia chương trình "Nguyên Âm Đại Mạo Hiểm".

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.