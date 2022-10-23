Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/10/2022: Dương Mịch 'nên duyên' cùng Thành Nghị trong dự án cổ trang cấp trọng điểm, Nhậm Gia Luân đóng phim chuyển thể của Cố Mạn?

2. Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ vướng vào chút tranh luận nhưng tài nguyên không bị ảnh hưởng. Phim cậu ấy đóng đều là dự án lớn, hướng tới tranh giải.

1. Mỗi lần La Vân Hi có phim mới thì mọi người đều tập trung vào bàn luận vóc dáng của cậu ấy hơn cả vai diễn. Điều này khiến đoàn làm phim rất khó tuyên truyền.

4. Ngô Thiến bị sụt giảm tài nguyên vào khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn và sinh con. Trạng thái tinh thần của cô ấy cũng không được tốt. Sau khi li hôn, thì cô ấy đã lấy lại cân bằng. Thêm vào đó, khả năng diễn xuất của cô ấy cũng được công nhận nên công ty đã cung cấp thêm tài nguyên. Bộ phim gần đây đang lên sóng có mức "nhiệt" khá tốt.

3. Người hâm mộ của Lý Nhất Đồng không mạnh, chính cô ấy cũng hiểu điều đó nên không hề có ý chuyển sang lưu lượng.

5. Dự án S+ (phim trọng điểm) "Hoàng Hậu Của Ta" tạm định nam nữ chính là Thành Nghị và Dương Mịch.

6. Tuy năm nay Trần Hiểu có phim chiếu nổi tiếng nhưng địa vị của anh ấy không mấy thay đổi. Kịch bản tìm đến vẫn chủ yếu là phim cổ trang.

7. Thời gian tới Dương Mịch sẽ chưa vào đoàn quay phim tiếp. Kịch bản cô ấy đang tiếp xúc có cả hiện đại lẫn cổ trang. Năm nay sẽ không vào đoàn phim mới.

8. Tình hình sức khoẻ của Lâm Chí Dĩnh đã ổn định. Bên cạnh việc đã trở nên thon gọn hơn thì anh ấy cũng tràn đầy năng lượng. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt phục hồi rất tốt.

9. Nhiều nghệ sĩ một khi đã bắt đầu bán hàng online thì đam mê sau đó khó mà dừng lại được. Điển hình là Trương Bá Chi, cô ấy bán được khá tốt. Có rất nhiều nhãn hàng rất muốn hợp tác với cô ấy.

10. Phim “Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ” cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn tạm định nam chính là Nhậm Gia Luân

11. Sau "Đông Cung" thì phim của Trần Tinh Húc đều không nổi tiếng, hơn nữa tần suất phim chiếu lại không cao, không có gì để xuất hiện trước mặt công chúng.

12. Lâm Canh Tân muốn tiếp xúc với Hồ Yêu Trúc Nghiệp Thiên.

13. Triệu Lộ Tư thật sự đối với người hâm mộ rất tốt, với đoàn đội cũng là đãi ngộ rất cao. Dù sao hiện nay cô ấy rất cần đến họ, cũng không muốn bị "cộp mác" bệnh ngôi sao.

14. Tài nguyên của Trần Triết Viễn vẫn luôn tốt, đoàn đội vẫn muốn thúc đẩy cho cậu ấy hợp tác cùng tiểu hoa có tài nguyên khá lớn.

15. Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn chỉ là quan hệ công việc. Trong thời gian quay phim bạn gái của Lâm Nhất vẫn thường đến thăm, mọi người trong đoàn đều biết.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.