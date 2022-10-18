Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới?

Sao quốc tế 18/10/2022 12:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Tân Thành hiện giờ muốn có thêm thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng anh ấy không tham gia nhiều tác phẩm phim.

2. Phạm Thừa Thừa lúc mới ra mắt sở hữu lưu lượng không tồi nhưng vì chưa có tác phẩm tiêu biểu cùng chuyện của chị gái Phạm Băng Băng chưa hoàn toàn lắng xuống nên nhiều nhà đầu tư cũng không để ý tới cậu ấy, tài nguyên cứ thế "tụt dốc không phanh".

3. "Dã man sinh trưởng" của Triệu Lệ Dĩnh tháng 11 lên sóng nhưng khó có thể nhanh như thế, bộ phim ít cũng phải đến tháng 12 hoặc sang năm 2023.

4. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa không có ý định hợp tác với nhau sau tin đồn hẹn hò vừa qua.

5. Dương Mịch đã tạo một tài khoản ẩn danh để viết tiểu thuyết lãng mạn trên một diễn đàn, cô ấy tốn rất nhiều thời gian để viết phần mở đầu.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới? - Ảnh 1

6. Bộ phim của đài Hồ Nam "Chúng ta là phiên dịch viên" Tống Thiến và Trần Triết Viễn đóng chính, tháng 10 sẽ khai máy.

7. Trong chương trình "Anh trai vượt mọi chông gai", các anh em thường tụ tập ăn tối với nhau, chỉ có Lưu Khải Uy là ngồi một mình.

8. Cúc Tinh Y bây giờ là "gà đẻ trứng vàng" cho công ty giải trí Ti Ba , nên công ty sẽ không dễ gì để cô ấy rời khỏi.

9. Châu Dã bây giờ không có nhiều liên hệ với Lại Quán Lâm, và phim mới của Châu Dã đã khai máy đã được một tháng. Lại Quán Lâm không hề đến thăm ban, hẳn là đã chấm dứt rồi.

10. Dương Dương và Cúc Tịnh Y "yêu đương" trong dự án phim tình cảm lãng mạn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới? - Ảnh 2

11. Định luật tình yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đã được mua bản quyền và sẽ sớm phát sóng ở Hàn Quốc. 

12. Bộ phim của Trương Hàn "Các quý ông khu Đông Bát" mặc dù không tổn thất gì nhiều nhưng lại ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của anh. Lúc đầu khi xảy ra việc, Trương Hàn không quan tâm, cho tới khi những dự án phim, chương trình tạp kĩ của anh trước đó tham gia đều bị cắt và hủy bỏ lúc này anh mới nhận ra sự việc đang rất căng thẳng.

13. Mạnh Tử Nghĩa và Nhậm Hào sẽ hợp tác trong dự án phim cổ trang "Thượng Nguyên Cẩm Tú" sẽ bắt đầu khai máy vào tháng 10 này.

14. Vương Hạc Đệ rất hòa đồng, anh ấy còn là huynh đệ tốt với các diễn viên và nhà sản xuất phim.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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