Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên hệ riêng tư, Dương Mịch đóng phim điện ảnh?

2. Lưu Hạo Tồn tiếp theo sẽ có một bộ phim và còn có một tác phẩm trên màn ảnh rộng.

1. Phim của Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm đều tính đến chuyện thay người để diễn tiếp, nhưng mà các minh tinh được tiếp xúc đều sợ vận rủi, cơ bản không ai nghĩ đến chuyện đồng ý.

4. Đoàn phim "Nhất niệm quan sơn" đã xoá một số cảnh của Lưu Vũ Ninh để làm nổi bật vai nữ chủ của Lưu Thi Thi.

3. Ngoài bộ phim về đơn vị, Thành Nghị sẽ tiếp tục quay phim tiên hiệp, ​​những bộ tiên hiệp anh ấy tiếp xúc hiện tại đều là dự án cấp S+ của nền tảng.

5. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không có nhiều liên hệ riêng tư khi hợp tác kết thúc.

6. Phim của Dương Mịch và Hứa Khải bị rút lại phát sóng là vì nền tảng không muốn chuốc rắc rối không cần thiết, đặc biệt là chuyện Dương Mịch rời khỏi Gia Hành, thời điểm tháng này có chút nhạy cảm, nên đợi mọi thứ ổn định một chút.

7. Dương Siêu Việt khá thực dụng, chủ yếu nhìn chi phí để xác nhận công việc, đối với mấy kiểu đổi tài nguyên để hạ giá cô ấy không tin.

8. Nhậm Gia Luân và Lý Thấm không có bất hòa, lúc quay phim vợ của Nhậm Gia Luân còn đến phim trường thăm chồng, còn cùng Lý Thấm ăn cơm. Đôi bên đều rất hòa bình.

9. Gần đây Dương Mịch đang đàm phán tài nguyên phim điện ảnh, cô rất có hứng thú với bộ điện ảnh này, nếu thuận lợi thì tài nguyên này cơ bản sẽ thuộc về cô.

10. Cúc Tịnh Y có không ít "fan cứng", nhưng mà sự nghiệp mãi vẫn không thể đi lên, chỉ có thể diễn được mấy bộ cổ trang chất lượng thấp, tài nguyên thương mại cũng khá ảm đạm.

11. Thẩm Mộng Thần và Đỗ Hải Đào không ly hôn, họ đã làm hòa sau cuộc cãi vả.

12. Tình hình trước mắt của Trương Nghệ Hưng vẫn còn nhiều khó khăn, bởi vì trong các show tạp kỹ anh ấy cũng chỉ quen biết vài người, chỉ có thể thông qua họ tìm được một chút giúp đỡ ở lĩnh vực phim ảnh, trước mắt vẫn phải dựa vào nguồn lực của chính mình.

13. Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên muốn sáng lập một thương hiệu riêng, hai người gần đây đang dần chuẩn bị.

14. "Trêu Nhầm" đã sớm xác định Bạch Lộc là nữ chính, cô là người đầu tiên ký hợp đồng, không có khả năng phiên 2, mặc dù Vương Hạc Đệ không giành được phiên 1, nhưng đoàn đội đang tranh giành bình phiên.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.