Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/10/2022: Nữ thần Kim Ưng năm 2022 là Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình và bạn gái đã chia tay vào tháng trước?

2. Đoàn làm phim “Nắng Gắt Bên Tôi” do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đóng chính đã đăng bài kêu gọi tẩy chay các hành vi tiết lộ hình ảnh phim, sử dụng danh nghĩa nhân viên đàn làm phim để lừa đảo,…

1. Bộ phim điện ảnh "Kỳ Tích Đứa Trẻ Ngốc" của Dịch Dương Thiên Tỉ được đề cử giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất năm nay.

4. Trong vòng 4 năm, Trần Triết Viễn đã đóng nam chính trong 11/16 bộ phim mà anh tham gia. Triệu Lộ Tư đã đóng nữ chính trong 12/17 bộ phim mà cô tham gia.

3. Nhiệt độ đại kết cục của “Thỉnh Quân” do Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đảm nhận vai chính đã không phá được 9.300 nhiệt độ trên nền tảng phát sóng như kì vọng.

5. Nữ thần Kim Ưng năm nay đã định là Triệu Lộ Tư. Cô ấy cũng đã đi thử lễ phục, ban tổ chức đang tổng hợp các đoạn video về những bộ phim của Triệu Lộ Tư để trình chiếu trong lễ trao giải. Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ xuất hiện giống với Nữ thần Kim Ưng năm 2012, ngồi trên mô hình chim ưng và bay xuống sân khấu.

6. Người hâm mộ Cúc Tịnh Y duy quyền phiên 1 cho cô ấy trong Tiên Kiếm 4 sau khi có tin tức nam chính Trần Triết Viễn mới là người đảm nhận phiên 1 trong bộ phim này.

7. “Tình Yêu Gặp Được Darwin” do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chính, khi đến Thành Đô quay phim, nhiều nhân viên trong đoàn phim đã không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định phòng chống dịch, khiến người dân tại đó rất bức xúc.

8. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lưu Thi Thi nói rằng "Nhất Niệm Quan Sơn" thuộc thể loại phim quần tượng, mỗi nhân vật đều có điểm sáng riêng.

9. Ngày 21/6 “Định Luật Tình Yêu 80/20” tung poster phim của Dương Mịch - Hứa Khải, logo Gia Hành vẫn còn xuất hiện trong poster. Tuy nhiên, video mới được đoàn phim tung ra vào ngày 9/10 lại còn sự xuất hiện của Gia Hành, mà chỉ có Tencent và Chính Nghệ Ảnh Thị.

10. Tháng trước, Trần Vỹ Đình và bạn gái đã chia tay.

11. “Toàn Chức Cao Thủ” của Dương Dương đến thời điểm hiện tại là phim đem về nhiều lợi nhuận nhất cho Tencent.

12. Ngô Lỗi cũng đã từng thử chuyển qua lưu lượng, nhưng fan của cậu ấy vẫn chủ yếu là fan phim, vì vậy Ngô Lỗi không thích hợp với lộ tuyến lưu lượng.

13. Vương Gia Nhĩ gần đây khá kín tiếng, bởi vì anh ấy cũng đang hoạt động ở nước ngoài trong vài tháng.

14. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân chưa bao giờ hẹn hò.

15. Quản lý của Tuyên Lộ không cho cô ấy ăn đồ chiên rán hoặc nhiều đường, nếu phát hiện ra thì cô ấy sẽ bị phạt 5.000 tệ/lần.

16. Vương Gia Nhĩ gần đây khá kín tiếng, bởi vì anh ấy cũng đang hoạt động ở nước ngoài trong vài tháng.

17. Kim Hạn thực sự muốn thay đổi hình tượng dầu mỡ của mình qua “Mây Đen Gặp Trăng Sáng”, vì vậy anh ấy đã nỗ lực hơn Lý Nhất Đồng rất nhiều.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.