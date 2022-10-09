Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2022: Cúc Tịnh Y ngang hàng với Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Dương Mịch lấn sân sang đóng phim điện ảnh?

Sao quốc tế 09/10/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Công ty muốn Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp nhận Kiều Tàng, nhưng cô ấy đã từ chối, không muốn nhận bộ này là bởi cô ấy đang trong thời gian chuyển hình.

2. Địch Lệ Nhiệt ba hiện tại tự do hơn trước, song vẫn phải mang người mới. Công ty bên kia có biến động nhưng cô ấy vẫn an ổn phát triển sự nghiệp riêng của mình, chủ yếu là nhận phim từ bên ngoài.

3. Bộ phim "Mạn Ảnh Tầm Tung" của Angela Baby và Vương An Vũ, "Thiếu Niên Ca Hành" của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa đều bắt đầu được phê duyệt dần để chiếu đài mạng, thời điểm phát sóng không còn xa.

4. Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Na Na vẫn luôn là bạn tốt của nhau, chưa từng bên nhau.

5. Xét địa vị thì Cúc Tịnh Y ngang hàng với Ngu Thư HânTriệu Lộ Tư. Xét về nhiệt độ và lưu lượng thì Cúc Tịnh Y hơn nhưng xét sự nghiệp thì lại không bằng hai người kia.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2022: Cúc Tịnh Y ngang hàng với Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Dương Mịch lấn sân sang đóng phim điện ảnh? - Ảnh 1

6. Cổ Lực Na Trát trước đây tuyên truyền hướng nhan sắc nhưng hiện nay đã không còn được chú ý mấy nữa.

7. Dự án "Vũ canh kỷ" tháng 12 khởi động, đạo diễn Trịnh Vỹ Văn, do Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng đóng chính.

8. Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn phim mới lộ ảnh hậu trường rất nhiều, hiệu ứng người xem khá tốt, được khen ngợi nhiều ở trên mạng. 

9. Ngô Lỗi tiếp tiếp xúc cả điện ảnh và truyền hình, tiếp theo sẽ là một vai diễn rất thử thách.

10. Dự án tiếp theo của Dương Mịch là điện ảnh, cô ấy cũng thích điện ảnh hơn nhưng có lẽ mấy năm qua đàm phán không suôn sẻ nên chọn truyền hình nhiều hơn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/10/2022: Cúc Tịnh Y ngang hàng với Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Dương Mịch lấn sân sang đóng phim điện ảnh? - Ảnh 2

11. Vương Nhất Bác và Đường Yên hợp tác phim cổ trang chỉ là tin giả.

12. Biểu biện của Vương Gia Nhĩ ở mảng thời trang rất tốt, người trong ngành đánh giá cao, những hợp đồng đã ký sẽ không dễ mất.

13. Bộ "Tân xuyên nhật thường" do Bạch Kình Đình, Điền Hi Vi, Trần Tiểu Vân đóng chính đang xếp lịch chiếu.

14. Triệu Lệ Dĩnh và Hòa Tụng vẫn đang "giằng co". Nữ diễn viên hiện cũng không dễ tìm được một công ty mới có thể đáp ứng được điều kiện của cô ấy, bởi vậy cũng không dễ dàng rời đi.

15. Trần Tinh Húc có một dự án remake, dự kiến trong khoảng 2 đến 3 tháng tới, đang bàn với Bành Tiểu Nhiễm hợp tác lần 2.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2022: Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh tạm thời không hợp tác đóng phim mới, Lý Dịch Phong hoạt động giải trí trong khu vực Đông Nam Á?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Mịch Cúc Tịnh Y Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á

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