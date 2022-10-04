Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị thâm quầng mắt rất nặng, Tôn Lệ cực kỳ khắt khe trong việc chọn kịch bản?

Sao quốc tế 04/10/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba rất muốn nhuộm nhiều màu tóc, cũng có thử qua nhưng phía thương hiệu mà nữ diễn viên đang làm người đại diện lại không cho phép.

2. Chế độ tăng cân của La Vân Hi hiện nay là ngày 4 bữa, ban đêm cũng sẽ ăn nhiều hơn.

3. Đoàn đội của Châu Dã rất có tầm nhìn, để cô ấy hợp tác với các nam diễn viên đang lên để, có triển vọng như Trần Phi Vũ, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ, Vương Tinh Việt.

4. Lý Hiện không thích đóng thể loại phim cổ trang là vì kiểu tóc không hợp với anh ấy.

5. Triệu Lệ Dĩnh bị thâm quầng mắt rất nặng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị thâm quầng mắt rất nặng, Tôn Lệ cực kỳ khắt khe trong việc chọn kịch bản? - Ảnh 1

6. Dương Mịch hay tự nói sẽ yêu đương nhưng không kết hôn.

7. Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh không phải bộ "Chủ nghĩa tình yêu thực dụng" như gần đây lan truyền. Phim mới còn chưa viết kịch bản, đội ngũ biên kịch cũng chưa định nên không thể sớm khởi động.

8. Bộ phim "Bất nhị chi thần" đề cử lần lượt nữ chính và nam chính là Dương Tử, Trần Phi Vũ.

9. Bộ phim hợp tác lần 2 của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sắp tiến hành khai máy, đạo diễn là Quách Kính Minh.

10. Tôn Lệ cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị thâm quầng mắt rất nặng, Tôn Lệ cực kỳ khắt khe trong việc chọn kịch bản? - Ảnh 2

11. Chung Sở Hi và Hắc Trạch không yêu nhau nhưng quả thật Hắc Trạch có để ý đến đối phương.

12. Vu Chính rất biết cách tuyên truyền, còn là kiểu rất có ảnh hưởng, kiểu như đỉnh lưu.

13. Đinh Trình Hâm có một tạp chí.

14. La Vân Hi và Bạch Lộc ngoài đời cũng khá thân thiết, chủ yếu là vì mâu thuẫn của người hâm mộ..

15. Chu Nhất Long hiện nay rất kín tiếng, không muốn bị nhắc đến đời sống riêng tư cũng như chuyện gia đình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

 

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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