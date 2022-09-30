Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/9/2022: Dương Mịch chèn ép dàn nữ phụ trong phim mới, Phạm Băng Băng thành lập nhãn hiệu thời trang riêng?

2. Vương Tử Dị rất tự tin với nhan sắc sau khi chỉnh sửa, anh ấy hoàn toàn không ngờ đến việc bị mọi người chê nhiều như thế. Hiện tâm trạng anh ấy không được tốt.

1. Vì lộ chuyện tình cảm mà Trương Lăng Hách đã phải chịu tổn thất rất lớn, sự nghiệp của nam diễn viên vốn chưa vững, áp lực từ phía công ty cũng rất lớn.

4. Người hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện vẫn tranh cãi "giành phiên vị" (thời lượng lên sóng nhiều), đoàn làm phim chưa có biện pháp làm dịu tình hình.

3. Hoàng Tử Thao sẽ không công khai chuyện tình cảm, cậu ấy cũng lo nếu công khai sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng cậu ấy cũng không ngần ngại thể hiện hành động tình cảm với bạn gái trước mặt người khác.

5. Phạm Băng Băng sắp thành lập nhãn hiệu thời trang riêng, cô ấy đang tìm kiếm các nhà thiết kế nước ngoài.

6. Hồ Ca và Hoắc Kiếm Hoa được rất nhiều nghệ sĩ trong giới yêu thích. Họ vẫn mong chờ 2 người hợp tác.

7. Sau khi rời Gia Hành, Dương Mịch không có ekip trang điểm cố định nữa, tham gia sự kiện nào cô ấy thuê lần đó thôi. Stylist mới không hợp phong cách trước kia của Dương Mịch, vì thế khí chất của cô ấy thay đổi rất nhiều. Vốn muốn tạo hình cho cô ấy dịu dàng hơn nhưng lại lộ hết khuyết điểm.

8. Tôn Lệ sẽ trở lại với 1 bộ phim đại nữ chủ, hiện cô ấy vẫn đang xem kịch bản.

9. Sau khi phim của Trương Hàn bị gỡ xuống thì các dự án khác của anh ta cũng không kêu gọi được đầu tư nữa. Nhưng phim bị gỡ sau khi chiếu xong nên Trương Hàn vẫn thu được không ít tiền lãi.

10. Dương Mịch đang chèn ép dàn nữ phụ trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đó, Dương Mịch khi nhìn thấy tạo hình của dàn nữ phụ hiện đang được cư dân mạng khen đẹp, nên cảm thấy không thoải mái. Chính vì vậy, Dương Mịch đã yêu cầu ekip phim không thể để cho tạo hình dàn nữ phụ đẹp hơn cô được.

11. "Tình yêu của những người chủ nghĩa thực dụng": Triệu Lệ Dĩnh, Cung Tuấn. Phim cuối năm khai máy.

12. Châu Vũ Đồng có bạn trai nhưng không phải Ngô Lỗi, có điều người đó cùng Ngô Lỗi có chút giống nhau về tính cách.

13. Dự án phim tiếp theo của Dương Tử là phim "Phong Nguyệt Cẩm Nang" nam chính hiện tại có tiếp xúc Bạch Kính Đình và Vương Hạc Đệ, nhưng vẫn chưa quyết định. Bộ phim này dự kiến ​​sẽ khai máy vào giữa tháng 12.

14. Lưu Diệc Phi đang chờ bộ Chuyện Hoa Hồng khởi quay, thời gian sẽ bị trì hoãn một chút so với dự kiến, không phải là cuối tháng 9 mà phải tới cuối tháng 10, nam chính tạm định Triệu Hựu Đình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.