Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới?

Sao quốc tế 26/09/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tiêu chuẩn bạn gái của Lưu Hạo Nhiên là tóc dài, mắt to, không quá ồn ào. Nhìn vào hiện thực xem ra còn kém xa nhiều chút.

2. Dương Dương sẽ lên trang bìa tháng 11 của Harper's Bazaar.

3. Lý Hiện đã vào đoàn Khi Ánh Sao Tỏa Sáng, đóng chung với Nhậm Mận, dự kiến ngày 30/09 sẽ khai máy. Bộ phim này có 32 tập, do đài Truyền hình Hồ Nam chủ trì.

4. Bản thân Trương Nhất Sơn đã quá mệt mỏi với giới giải trí, tâm tư không còn muốn diễn xuất nữa. Hiện ảnh cũng tập trung vào kinh doanh, không thiếu tiền.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới? - Ảnh 1

5. Nhà chồng lại bắt đầu giục Lưu Thi Thi sinh con thứ hai, nhưng cô không có động tĩnh gì.

6. Bộ phim mới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã bị trì hoãn đến tháng 12.

7. Tài nguyên của Lưu Hạo Tồn không hề xuống cấp. Trước đây đoàn đội của cô ấy đã lập cho cô ấy kế hoạch đi theo con đường tài nguyên cao cấp, vì vậy mà hiện tại muốn hoán đổi kế hoạch để lấy lại hảo cảm của quần chúng có chút khó. Trước mắt thì cô ấy đang tiếp cận các nguồn tài nguyên một cách điệu thấp hơn, đồng thời cũng muốn đóng một số bộ phim ngọt sủng để tăng thêm lượng fan hâm mộ.

8. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang tranh giành phiên vị, bên Bạch Lộc kiên quyết không chịu bình phiên với nhà trai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/9/2022: Lưu Thi Thi bị nhà chồng giục sinh con, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tranh chấp phiên vị trong dự án mới? - Ảnh 2

9. Bộ phim truyền hình mới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm, trên thực tế thì chất lượng phim ở mức trung bình, nội bộ nền tảng cũng đánh giá không cao. Song cho đến trước mắt thì số liệu sau khi công chiếu cũng xem như có thể chấp nhận được.

10. Đường Yên vẫn luôn biết rằng người hâm mộ đang rất trông đợi cô ấy có thể vào đoàn quay phim càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, hiện tại trong tay cô ấy không có kịch bản nào tốt, có gấp gáp cách mấy cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

11. Khách mời thường trú cho show "Xin Chào Thứ 7" quý 4: Hà Cảnh, Vương Hạc Đệ, Hoàng Minh Hạo, Đàn Kiện Thứ, Tần Tiêu Hiên, Lý Tuyết Cầm

12. Bộ phim mới của Trương Hàn bị chửi bới không ít, nhưng nhà sản xuất lại nhân lúc này đi quảng bá thêm, kiếm được kha khá tiền.

13. Vào ngày sinh nhất của Hồ Ca, Ngô Lỗi đã tặng anh một đôi giày hàng hiệu, mẫu mã hiện đại vì cho rằng anh đi vào sẽ rất trẻ trung. Nhưng Hồ Ca lại không dám đeo ra ngoài vì sợ đi vào sẽ trông như mấy cậu nhóc mới lớn.

14. Bản thân Trương Nhất Sơn đã quá mệt mỏi với giới giải trí, tâm tư không còn muốn diễn xuất nữa. Hiện ảnh cũng tập trung vào kinh doanh, không thiếu tiền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ sao châu á

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