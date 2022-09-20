Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Sao quốc tế 20/09/2022 14:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Tử đang tiếp xúc với một số kịch bản phim truyền hình mới, cũng đang có một bộ điện ảnh mà cô ấy đang cố gắng tranh thủ.

2. Vương Hạc Đệ gần đây nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình giải trí.

3. Hiện giờ Lý Hiện đã một lòng hướng tới các bộ phim chính kịch, cổ trang, phim tình yêu ngọt ngào sau này anh sẽ không nhận nữa.

4. Dương Tử có rất nhiều bạn bè khác giới, nhưng từ lúc lần trước bị cư dân mạng trêu chọc, giờ đây cô đã giữ khoảng cách hơn.

5. Lưu Diệc Phi nếu không đóng phim thì sẽ không kiểm soát chế độ ăn uống.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ? - Ảnh 1

6. Bộ phim truyền hình mới của Đường Yên vẫn chưa tìm được người thích hợp, đây là một bộ phim đại nữ chủ.

7. Nhậm Gia Luân thực sự có trách nhiệm với gia đình của mình. Khi không có lịch trình, anh ấy thường ở nhà bầu bạn cùng người thân.

8. Số liệu phát sóng của Thỉnh Quân không tệ lắm, kỹ năng diễn xuất cũng ổn. Ở bộ phim này Nhậm Gia Luân tự thu thanh, lời thoại tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất anh đã dám dùng giọng thật, hơn nữa so với trước kia đã tiến bộ. Anh còn bộ Vô Ưu Độ đang quay, chắc một thời gian nữa sẽ xong. Sau khi phim đóng máy, anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào đoàn Võ Canh Kỷ.

9. Dương Tử đang tiếp xúc 1 kịch bản phim cổ trang, nam chính đang tiếp cận Vương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ? - Ảnh 2

10. Bạch Kính Đình thường tặng cho nhân viên các đoàn làm phim mà mình tham gia những đôi giày có nhãn hiệu mà anh ấy thích. Một số đồng nghiệp trong đoàn phim cũng sẽ đáp lễ cho anh ấy một số đôi giày.

11. Tâm lý của Mã Tư Thuần vẫn không tốt lắm, 2 năm trước và bây giờ vẫn luôn như vậy. 

12. Có khả năng rất cao là Cúc Tịnh Y sẽ không nhận được vai nữ chính của bộ phim “Anh đào hổ phách”.

13. Lý Dịch Phong ở ngoài đời thật sự đã có bạn gái, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa lộ ra. Những người từng lên tiếng trước đây đều không phải bạn gái chính thức của anh ấy.

14. Triệu Lộ Tư rất chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Tất cả những tài nguyên tốt được đưa đến cho cô ấy, Triệu Lộ Tư đều có thể hoàn thành tốt. Đối với những ý kiến do đoàn đội đưa ra có thể hỗ trợ cho sự phát triển của cô ấy, Triệu Lộ Tư đều sẽ tiếp thu.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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