Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa?

Sao quốc tế 14/09/2022 14:04

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhậm Gia Luân đôi khi sẽ đeo khẩu trang, kính mắt ra ngoài đi dạo một mình, anh ấy còn thích đua xe nhưng vợ không cho phép.

2. Trước mắt Trương Lăng Hách không có phim phát sóng trong thời gian tới, vì vậy đành phải chạy một số hoạt động tuyên truyền bên lề, mục đích là để khán giả chú ý tới anh nhiều hơn, sau này sẽ tiếp xúc được nhiều tài nguyên hơn.

3. Vương Hạc Đệ có thật sự bạn gái ngoài giới nhưng sẽ không công khai, dù sao cũng đi đường lưu lượng, côn khai rất ảnh hưởng. Hiện tại đã điều chỉnh âm thầm, sẽ cố không để cẩu tử chụp được hình ảnh mới đi chung với bạn gái.

4. Triệu Lộ Tư gần đây qua lại thân thiết với Vương Kinh Hoa

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa? - Ảnh 1

5. Bộ phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phát sóng trong tháng 9 hoặc 10 nếu như qua vòng xét duyệt.

6. Vương Hạc Đệ là người rất coi trọng các mối quan hệ, với những người từng dẫn dắt hay giúp đỡ mình, anh sẽ không bao giờ quên.

7. Triệu Kim Mạch vẫn luôn ở trong danh sách được đề cử cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Nhưng do cùng thời điểm còn có Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát đều là những nghệ sĩ có lưu lượng và danh tiếng. Triệu Kim Mạch so với họ thì trẻ tuổi hơn, tài nguyên và danh tiếng cũng ít hơn nên so ra thì cũng ít bị người để ý.

8. Tình cảm của La Tấn Đường Yên rất tốt đẹp. Mỗi lần đi công tác ở đâu là La Tấn đều mua quà về.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2022: Tình cảm của La Tấn và Đường Yên viên mãn, Triệu Lộ Tư bắt đầu thân thiết với 'đệ nhất quản lý' Vương Kinh Hoa? - Ảnh 2

9. Bộ phim “Ranh giới” của Thành Nghị gần đây đã bắt đầu sắp xếp lịch chiếu rồi. Phim mới “Vương hậu của tôi” vẫn luôn muốn mời chào anh ấy tham gia.

10. Bạch Lộc tương đối thích những chàng trai có một chút cơ bắp và bờ vai rộng.

11. Rất nhiều tài nguyên của Quan Hiểu Đồng đã bị những nghệ sĩ khác chia cắt sạch sẽ rồi nhưng cô ấy hiện tại cũng không có biện pháp nào cả.

12. Hiện tại, có rất ít kịch bản đến tìm Trương Hàn diễn. Anh ấy cũng coi thường nam hai nam ba. Chính anh ta cũng không còn năng lực đầu tư đóng phim.

13. Vương Nhất Bác đang đàm phán tài nguyên đại ngôn mới, nếu việc hợp tác được đẩy nhanh thì trong tháng này có thể công bố.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư La Tấn Đường Yên sao hoa ngữ sao châu á

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