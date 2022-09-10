Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2022: Đàm Tùng Vận 'chắc suất' trở thành Nữ Thần Kim Ưng 2022, Dương Tử lựa chọn kịch bản kĩ vì sợ 'rớt danh tiếng'?

2. Bạn gái Vương Hạc Đệ vẫn luôn đi theo anh tới đoàn phim, cho nên biết rất rõ anh và bạn diễn không có gì ngoài công việc.

1. Trương Vân Long là người luôn biết tự chăm sóc bản thân.

3. Sức chịu đựng của Triệu Lộ Tư luôn rất tốt, rảnh rỗi cô không bao giờ lên mạng đọc những bình luận tiêu cực. Triệu Lộ Tư cũng đang là nữ lưu lượng có sự phát triển nhanh nhất trong hai năm qua. Tác phẩm thay phiên nhau lần lượt lên, tuyên truyền cũng đúng chỗ, hiện tại tin tiêu cực cũng ít.

5. Âu Hào chỉ muốn đóng phim điện ảnh, những dự án truyền hình đều do công ty sắp xếp.

6. Sau khi có tin Dương Mịch muốn rời khỏi Gia Hành, nhiều người không khỏi lo lắng cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, hiện giờ, hợp đồng của Nhiệt Ba chưa hết hạn, kể cả Dương Mịch đi thật cũng không ảnh hưởng tới cô.

7. Tạ Đình Phong muốn Vương Phi tham gia chương trình do anh đầu tư, rất có thể hai người sẽ cùng chung khung hình.

8. Ngu Thư Hân và Hứa Khải phối hợp rất ăn ý trong “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6”, bầu không khí ở đoàn phim cũng tốt.

9. Dương Tử hiện lo sợ và không muốn bị giảm sút danh tiếng, nên cô ấy bây giờ chọn lựa kịch bản rất kỹ.

10. Kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Từ Hải Kiều đóng vai nam chính đều ok, nhưng nhìn hai bộ phim anh ấy chọn trong năm nay có thể thấy anh ấy cũng có thể tỏa sáng với vai nam hai. Cộng với việc marketing, mức độ nổi tiếng của anh ấy tăng lên rất nhiều.

11. Khả năng giao tiếp của Lưu Vũ Ninh rất lợi hại, ở đoàn phim, anh được mệnh danh là chuyên gia ngoại giao. Đi quay phim với Lưu Thi Thi bao lâu, hai người đã thành chị em thân thiết, còn hẹn nhau đi ăn, đi chơi.

12. Bộ Sí Đạo của Kim Thần và Vương An Vũ dự kiến sẽ phát sóng trong tháng tới.

13. Gia đình của Trần Nghiên Hy rất thích Trần Hiểu.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.