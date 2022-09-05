Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

2. Bộ Chước Chước Phong Lưu dự kiến sẽ có sự tham gia của Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, Vương Lệ Khôn, Chu Dực Nhiên, Chung Lệ Lệ, dự kiến ngày 21/09 khởi quay, thời gian quay phim là 120 ngày.

1. Bộ phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Diệc Thư, hiện đang tiếp xúc với Lưu Diệc Phi.

4. Triệu Lộ Tư bây giờ chuẩn sao hạng nhất nhưng tạm thời chưa tính đến chuyện cạnh tranh tài nguyên điện ảnh và truyền hình với Dương Mịch , Địch Lệ Nhiệt Ba . Nhưng mà chắc chắn từ giờ sẽ tranh giành ở mảng thời trang, phát ngôn.

3. Gần đây Đinh Vũ Hề đã đổi người đại diện mới, đặc biệt lựa chọn theo ý thích, anh muốn liều một phen xem tình hình sao.

5. Tôn Lệ thích uống trà, trong nhà có đủ các loại trà trái cây.

6. Nam nữ chính của bộ cổ trang Vân Chi Vũ, tạm chỉ định là Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách.

7. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lúc trước định chiếu trong tháng 9, nhưng hiện tại sẽ phải hoãn vì chưa xong khâu hậu kỳ để đi kiểm duyệt.

8. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ không mấy mặn mà với các chương trình tạp kỹ. Nữ diễn viên rất sợ nước và suýt đuối nước trong một chương trình tạp kỹ.

9. Sau khi Vương Hạc Đệ nổi tiếng bùng nổ, rất nhiều nhà đầu tư nữ đã theo dõi anh, gửi rất nhiều lời mời tiệc tùng.

10. Lưu Thi Thi hiện đang sống ở căn nhà đứng tên cô, nhưng ông xã cũng thường xuyên tới thăm.

11. Đặng Luân gần đây đã đến học viện điện ảnh để tìm người mới, anh ấy muốn mở một công ty quản lý ngôi sao.

12. Angela Baby sẽ sử dụng tên Dương Dĩnh trong tương lai. Các nghệ danh nước ngoài và nghệ danh tương tự như tên nước ngoài có thể không được phép.

13. Phạm Băng Băng chụp tạp chí không có nghĩa là cô ấy có thể trở lại, cô ấy luôn có nguồn tài nguyên thời trang, nhưng điện ảnh và truyền hình bị kìm hãm nghiêm trọng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.