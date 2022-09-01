Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

2. Gần đây Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm xuất hiện với tần suất cực cao, rõ ràng cho thấy đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền, hẳn là tới quý III năm nay sẽ có động tĩnh.

1. Triệu Lộ Tư hiện tại cũng xem như là người đứng đầu trong dàn tiểu hoa sau 95 rồi. Bây giờ cô là người được nhà đài đánh giá cao nhất, những nguồn tài nguyên của nền tảng này cũng sẽ được ưu tiên cho nữ diễn viên.

4. Vương Sở Nhiên cũng đã tham gia vào cuộc chiến cạnh tranh vai nữ chính cho bộ phim “Chiết yêu”.

3. Dương Tử có hai người trợ lý, một người phụ trách công tác, một người phụ trách sinh hoạt, quan hệ của họ đều đặc biệt tốt.

5. "Người Theo Đuổi Ánh Sáng" của La Vân Hi và Ngô Thiến dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 10.

6. Quần áo và phong cách trang điểm của Thái Từ Khôn hiện tại không quá cầu kỳ như trước kia nữa.

7. Cát-xê của Vu Văn Văn hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Các lời mời tham gia chương trình giải trí và các hợp đồng thương mại được gửi đến cô ấy cũng nhiều thêm.

8. Bây giờ Ngô Lỗi cũng không quá vội vàng chuyển hình nữa rồi. Rốt cuộc thì người tính cũng không bằng trời tính, những bộ phim thần tượng cũng mang đến cho anh ấy không ít lợi ích và danh tiếng.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn muốn thử đóng bách hợp với đàn chị thân thiết.

10. Triệu Kim Mạch đã được thăng cấp lên thành top tiểu hoa trong lứa sau 00 rồi. Tài nguyên và danh tiếng của cô ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, cô ấy vốn xuất phát là ngôi sao nhí, hình tượng này rất được lòng quần chúng.

11. Lý Băng Băng từng là giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học.

12. Bộ phim "Chiếu Sáng Em" của Chương Nhược Nam đã cắt phần lớn các phân cảnh của nam phụ trước khi phát sóng.

13. Hoạt động của Lưu Vũ Hân gần đây chủ yếu là đi ghi hình cho các chương trình giải trí, không có tin tức gì về hợp đồng đại ngôn mới.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.