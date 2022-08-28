Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu?

Sao quốc tế 28/08/2022 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sau bộ phim “Thương lan quyết” rất nhiều người trong ngành đang đặt cược vào “Hồ yêu tiểu hồng nương” và “Trường phong độ”. Dù sao thì “Trường phong độ” có đoàn làm phim không tồi, nam chính Bạch Kính Đình năm gần đây nhiệt độ tăng lên không ít, thêm vào lực lượng của bộ nguyên tác, cải biên thành phim cũng dán sát tác phẩm. Bọn họ nghĩ rằng bộ phim này sẽ đạt được thành tích tốt như “Thương lan quyết”.

2. Cách đây 1 năm, Vương Băng Băng đã nhận được rất nhiều lời mời hoạt động nhưng hiện tại thì không còn gì nữa.

3. Bộ phim “Hoan lạc tụng” ban đầu dự kiến sẽ có phần 3, 4 và 5 liên tiếp nhau. Song do thành tích và danh tiếng của phần 3 quá tệ nên kế hoạch cho những phần sau đã bị hủy bỏ rồi.

4. Đặng Siêu muốn tìm Địch Lệ Nhiệt Ba để làm phim, anh ấy đã mời vài lần nhưng đều bị từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu? - Ảnh 1

5. Bản thân của Thành Nghị bây giờ không quá hứng thú với các bộ phim cổ trang. Không lâu trước đây, anh ấy cũng đã tỏ ý nguyện đến công ty tìm cho mình những kịch bản phim hiện đại. Công ty cũng rất tôn trọng nguyện vọng của anh ấy.

6. Bộ phim “Trương công án” của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đã được đổi tên thành “Liên minh quân tử”, số tập sửa từ 29 lên 30 tập. Hiện tại, mối quan hệ giữa bộ phim và nguyên tác truyện hầu như đã không còn lớn nữa, cũng sẽ không có tuyến tình cảm nào giữa các nhân vật nam chính.

7. Bộ phim “Ánh dương rực rỡ bên tôi” của Tiêu Chiến dự kiến sẽ khởi chiếu vào tháng 9, có khả năng sẽ bị trì hoãn nhưng chắc chắn sẽ ra rạp vào cuối năm nay.

8. Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, lúc quay Thần Điêu Đại Hiệp vì đánh mạnh quá anh còn rơi một chiếc răng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu? - Ảnh 2

9. Bản thân Trần Hiểu không thích tham gia các tiết mục giải trí. Đài truyền hình đã mời anh ấy rất nhiều lần nhưng anh ấy đều không tiếp nhận.

10. Đang có một cuộc cạnh tranh rất gay gắt cho vai nữ chính của bộ phim “Chiết yêu”, Tống Dật chỉ là một người trong số đó. Đoàn đội của Trần Đô Linh vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến, Duyệt Khải đang đề cử Vương Sở Nhiên, bởi vì tất cả bọn họ đều đang đánh cược rằng dự án này có thể hot.

11. Trong những năm gần đây, sao nữ 95 có diễn xuất phim truyền hình tốt nhất là Triệu Lộ Tư, tiếp theo là Ngu Thư Hân. Sao nam 95 là Hứa Khải và Ngô Lỗi, gần đây nhất là Vương Hạc Đệ.

12. Vương Tuấn Khải và Lý Dịch Phong có một điểm chung là trong sự nghiệp của họ, cha mẹ họ không can thiệp gì cả, điều này rất khôn ngoan.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Trần Hiểu Đặng Siêu sao Hoa ngữ sao Châu Á

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