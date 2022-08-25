Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'yêu lại từ đầu' trong phim mới, Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình?

Sao quốc tế 25/08/2022 14:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sự nam tính của Vương Hạc Đệ rất hút fan, studio còn tung 1 bộ hình mát mắt làm phúc lợi. Phải nói biện pháp này rất hiệu quả, lượng fan của cậu ấy tăng nhanh mỗi ngày.

2. Sau khi "Khai Đoan" nhận được sự chú ý, Bạch Kính Đình đã đóng liên tục 3 bộ cổ trang. Anh ấy muốn dựa vào phim cổ trang để hút người hâm mộ. Anh ấy có quốc dân độ, có đề tài nhưng chỉ thiếu 1 lượng người hâm mộ chủ chốt.

3. Tuy "Thương Lan Quyết" đang được quan tâm hiện nay nhưng Ngu Thư Hân không được hưởng lợi nhiều, giá trị thương mại tăng không đáng kể.

4. Ngô LỗiTriệu Lộ Tư có thể sẽ "nên duyên" lần hai. Tuy nhiên, sẽ không phải trong thời gian này, bởi vì hai người đều đang quay phim mới. Nếu có khả năng thì cũng phải năm sau, sau nữa thì hai người mới xếp được thời gian.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'yêu lại từ đầu' trong phim mới, Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình? - Ảnh 1

5. Dương Tử và Thành Nghị bắt đầu bất hòa. Hoan Thụy và Thành Nghị đang làm giảm độ hot của cô ấy.

6. Trần Khôn đã không còn hứng thú đóng phim nữa. Sau khi nhận vài bộ và nhận thấy thành tích không cao anh ấy đã không muốn nhận phim mới nữa. Bây giờ anh ấy dành nhiều thời gian để ngôi thiền tu luyện tại nhà.

7. Lý Hiện vẫn rất được giới phim ảnh ưu ái, không ít vai chính phim chính kịch tìm đến anh ấy mời hợp tác. Tuy nhiên bây giờ Lý Hiện lại muốn hướng phát triển lên màn ảnh rộng.

8. Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lại tranh cãi nhau vì "Ngự Giao Ký". 

9. Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình, không quá để ý tới công việc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'yêu lại từ đầu' trong phim mới, Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình? - Ảnh 2

10. Bộ tiếp theo Thành Nghị muốn đóng phim hiện đại, anh ấy đã đề xuất lên và công ty cũng gửi kịch bản cho anh ấy xem. Thành Nghị muốn thay đổi 1 chút, khiến vai diễn của mình đa dạng hơn. Dù sao tạo hình cổ trang của cậu ấy cũng vậy vậy, nếu cứ theo lối mòn sợ khán giả sẽ thấy chán.

11. Hợp đồng người phát ngôn của Châu Đông Vũ đã hết hạn, cô và đoàn đội cũng không có ý định gia hạn với thương hiệu kia nữa.

12. Trước mắt, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư phát triển rất mạnh, vững vàng giữ top 1 trong lứa tiểu hoa 95. Công ty cũng đặc biệt nâng niu cô, còn cô cũng hăng hái nhận tài nguyên, phối hợp rất nhịp nhàng. Hiện nay, trong tay cô có nhiều dự án lớn, đang từng bước được nền tảng dàn xếp ổn thỏa, cứ yên tâm ra vào đoàn phim quanh năm. Hơn nữa, các thể loại phim, vai diễn cũng đa dạng.

13. Đặng Siêu đang chuẩn bị quay 1 bộ phim điện ảnh, Lộc Hàm sẽ tham gia với vai trò khách mời.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2022: Triệu Lộ Tư được ưu ái các bộ phim truyền hình thần tượng, Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng mỹ nhân Cúc Tịnh Y?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Chung Hán Lương sao Hoa ngữ sao Châu Á

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