Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/8/2022: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bùng nổ' nhờ chất lượng nội dung, Hồ Ca là người rất trượng nghĩa?

Sao quốc tế 19/08/2022 14:24

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim điện ảnh "Phố Wall Phương Đông" do Khâu Lễ Đào đạo diễn: Lưu Đức Hoa, Âu Hào, Tưởng Mộng Tiệp. Tháng 10 khai máy.

2. Phim truyền hình "Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa": Trương Tịnh Nghi.

3. "Thành Phố Không Có Anh" đề tài chiến tranh tình báo, thành viên tổ chức rất lợi hại, nam chính tạm định Vương Khải, nữ chính đang tiếp xúc Lý Nhất Đồng.

4. Chương trình giải trí đài Đông Phương "Cực Hạn Khiêu Chiến Bảo Tàng Hành 3": Vương Tấn, Nhạc Vân Bằng, Giả Nãi Lượng, Quách Kinh Phi, Dương Siêu Việt, Trương Bân Bân, Tần Hạo, Vương Ngạn Lâm.

5. "Dã Man Sinh Trưởng" của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đã lấy được giấy phép phát sóng, tuy nhiên nếu muốn chiếu đài thì vẫn cần kiểm định lần 2. Chất lượng bộ này tốt hơn cả "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia", hình tượng nhân vật cũng hoàn hảo hơn, rất có cơ hội "bạo".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/8/2022: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bùng nổ' nhờ chất lượng nội dung, Hồ Ca là người rất trượng nghĩa? - Ảnh 1

6. Vì sự việc vi phạm luật giao thông của Mã Tư Thuần, Lý Dịch Phong và Trương Hàn lại bắt đầu xem xét các tin tức và hoạt động công quan. Họ sợ sẽ bị cư dân mạng nhắc lại hành vi vi phạm trước đây của mình.

7. Phim truyền hình "Giữa Hè Trời Đầy Sao": Tôn Di, Vương Hạc Đệ.

8. Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải hiện tại không có cạnh tranh tài nguyên, con đường bọn họ đi có tính tương tự nhất định, đều tập trung vào danh tiếng phẩm chất phim.

9. Hồ Ca là người rất trượng nghĩa. Chỉ cần anh ấy có thể, anh ấy sẽ giúp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/8/2022: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bùng nổ' nhờ chất lượng nội dung, Hồ Ca là người rất trượng nghĩa? - Ảnh 2

10. Lộc Hàm muốn diễn phim truyền hình thì hoàn toàn không có vấn đề, đều là vai nam chính, đề tài cổ trang, thanh xuân có thể xếp đến ba năm sau, cát sê cũng cao, nhưng mà anh không muốn quay phim.

11. "Phi Hồ Ngoại Truyện" tạm định 31/8 phát sóng trên Tencent Video.

12. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, hiện tại cũng xem như ân ái.

13. Hiện tại Tống Tổ Nhi quan tâm nhiều đến sự nghiệp, công ty cũng rất tốt đối với cô, cho rất nhiều tài nguyên.

14. "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 5 - Tiền Truyện": Vương Hạc Đệ, Triệu Kim Mạch, Lâm Ngạn Tuấn, Bao Thượng Ân..

Nguồn: Hóng dưa bở biz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/8/2022: Dương Mịch trở thành nhà chế tác phim, Nhậm Gia Luân có thể lấy lại được danh tiếng sau Thỉnh Quân?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hồ Ca sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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