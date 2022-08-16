Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba mẫu người lý tưởng của mình, Dương Mịch đã mua bảo hiểm cho gương mặt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Một số ngôi sao đã chuẩn bị cho sân khấu mùa tiếp theo của Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió. Chương trình sẽ ghi hình vào tháng 12 năm nay, Chúc Tự Đan sẽ tham gia, Lý Nhất Đồng còn đang cân nhắc bởi vì cô từng bị thương ở thắt lưng, bình thường không hay nhảy múa. 2. Lưu Học Nghĩa trong vụ ồn ào tình ái với Dương Tử kiếm được không ít, mức độ nổi tiếng lại tăng cao, khắp nơi đều đi hỏi anh ta là ai. Trước đây, nam diễn viên không được mấy người quan tâm. Nếu có thể tiếp tục duy trì sự nổi tiếng này, anh có thể ký hợp đồng nam chính bộ Nữ Đế Bản Sắc đóng cùng Tống Thiến.

3. Thích Vy bầu vượt mặt nhưng vẫn livestream mang hàng, không phải Lý Thừa Huyễn đối xử không tốt, mà là cô không thích rảnh rỗi, muốn ngồi 1 chỗ cũng phải kiếm được tiền. 4. Địch Lệ Nhiệt Ba thích những anh chàng có gương mặt đẹp, cơ bắp, nhưng không phải kiểu khoa trương quá đà. Nữ diễn viên hiện tại đã rất giàu rồi. Khi tìm bạn trai sẽ không cần để ý đối phương có tiền hay không, quan trọng là có chung tiếng nói hay không thôi.

5. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi không ly thân, không ly hôn, cũng không phân chia tài sản, họ vẫn thường xuyên cùng nhau đi tham gia cuộc tụ hợp với bạn bè, chỉ những người thân thiết đều nhìn ra có gì đó sai sai. 6. Huỳnh Hiểu Minh không có con ngoài giá thú, chỉ có một đứa duy nhất kà Tiểu Hải Miên. 7. Thứ Nhậm Gia Luân mua nhiều nhất là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mỗi lần đi quay anh đều ôm theo 1 bịch lớn. 8. Công ty rất coi trọng Vương An Vũ, thường chọn cho anh kịch bản đề tài tình chị em, phim hiện đại. 9. Dương Mịch mua bảo hiểm cho gương mặt, lúc trước cô ghi hình bị thương, bảo hiểm đã chi trả rất nhiều tiền. 10. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa không ở bên nhau, bạn gái của nhà trai vẫn là người trước kia. 11. Bộ Băng Vũ Hỏa của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác vì phát sóng gấp quá nên bây giờ mới đang sắp xếp lịch trình của các diễn viên để tổ chức livestream tuyên truyền. 12. La Tấn không thích hoa mỹ, không thích lùm xùm, con đường phát triển của anh và vợ cũng khác nhau. Hai người còn thương lượng sẽ không chơi trò trói couple, chương trình tình yêu để kiếm hợp đồng nọ kia. Họ rất sợ bị công chúng chỉ trích sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình nhỏ. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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