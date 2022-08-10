Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/8/2022: Angela Baby đầu tư một phim điện ảnh, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đang 'giành vai' nữ chính phim truyền hình?

2. Vương Nhất Bác tạm thời sẽ chưa vào đoàn mới, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ trong một thời gian dài khiến thể lực tiêu hao không ít, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh, tháng này sẽ ghi hình chương trình Streetdance cùng một vài hoạt động thương mại tạp chí và tham gia thảm đỏ.

1. Hoa Thần Vũ và Dương Mịch chỉ là bạn bè bình thường, không quá thân thiết như những gì họ biểu hiện trên chương trình.

3. Mã Tư Thuần đã bắt đầu chuẩn bị cho việc trở lại của mình. Cô ấy chắc chắn là sẽ không thiếu phim để đóng đâu, Tưởng Văn Lệ sẽ dọn sạch tất cả chướng ngại, mở đường cho cô ấy trở lại.

5. Lý Hiện vẫn luôn có một người bạn gái là người ngoài giới showbiz. Anh ấy không có dự tính sẽ công khai, việc này công ty cũng không thể quản được.

6. Lâm Canh Tân trong hai tháng qua đã dưỡng trắng và giảm cân đi rất nhiều, nhờ đó mà anh ấy có thể duy trì một trạng thái tốt để vào vai cho bộ phim mới.

7. Gia đình của Trần Phi Vũ khá nghiêm khắc với anh ấy, anh trai cũng bảo với anh ấy rằng phải báo cáo ngay khi hẹn hò.

8. Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đang âm thầm cạnh tranh vai nữ chính cho một bộ phim truyền hình.

9. Thẩm Đằng đã nhận lời tham gia chương trình "Cuộc thi hài kịch thường niên" và sẽ đến Bắc Kinh để ghi hình trong vài ngày tới.

10. Bước đột phá về phong cách phim gần đây của Trần Vỹ Đình là khá lớn, anh ấy cũng sẽ phát huy thế mạnh của mình trên màn ảnh rộng.

11. Châu Đông Vũ và Trương Nhất Sơn khi gặp nhau trên sân khấu sẽ cười nói và giao lưu với nhau, nhưng ngoài phạm vi ống kính họ đều không thích nói chuyện.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.