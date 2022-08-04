Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2022: Triệu Lộ Tư lo lắng về vấn đề tài nguyên 'xuống cấp', Ngô Lỗi đang độc thân?

Sao quốc tế 04/08/2022 13:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mỗi sáng Triệu Lệ Dĩnh đều dành nửa tiếng để tập thể dục.

2. Dương Dương đóng xong bộ này sẽ nghỉ một thời gian, anh ấy không phải kiểu người "bán mạng", một năm đóng 2 phim là ổn rồi.

3. Có một khoảng thời gian ekip của Lý Hiện và ekip Dương Tử xảy ra xích mích, nhưng hai nghệ sĩ rất thân thiết nên sau này cũng giảng hòa rồi.

4. Ngọc Cốt Dao vẫn chưa qua vòng xét duyệt, hậu kỳ cũng chưa làm xong.

5. Ngô Lỗi độc thân, anh với Hướng Hàm Chi cũng không tính là bạn thân gì cả, thi thoảng hai người mới nhắn tin qua lại vài câu thôi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2022: Triệu Lộ Tư lo lắng về vấn đề tài nguyên 'xuống cấp', Ngô Lỗi đang độc thân? - Ảnh 1

6. Bên phía Lý Phi luôn nỗ lực giúp Đinh Trình Hâm nâng cao địa vị, cơ bản sẽ không để nhưng hợp đồng, kịch bản chất lượng thấp có cơ hội đến tay anh. Bét nhất cũng chỉ cân nhắc những kịch bản ngôn tình thần tượng có chất lượng cao trở lên.

7. Tháng sau Đường Yên sẽ xuất hiện trong video quảng cáo của Phồn Hoa.

8. Triệu Lộ Tư không phải lo lắng vấn đề tài nguyên bị xuống cấp gì cả. Tinh Hán Xán Lạn phát sóng như là một viên thuốc an thần cho tất cả những người yêu mến cô. Fan cũng bắt đầu chạy bài có khả năng gánh phim, khen năng lực diễn xuất của cô nổi bật. Vấn đề trước mắt của cô chỉ là thiếu một bộ phim thực tích là có thể giữ vững ngôi vị hàng đầu lứa tiểu hoa sau 95.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/8/2022: Triệu Lộ Tư lo lắng về vấn đề tài nguyên 'xuống cấp', Ngô Lỗi đang độc thân? - Ảnh 2

9. Tửu lượng của Lộc Hàm vẫn không tốt, nhưng anh thích uống rượu, mỗi lần đều uống say mềm. Nhưng tinh thần của anh trong vòng hai năm nay cực kỳ tốt, cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ, yêu đời.

10. Bộ Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác gần như đã hoàn thành các thủ tục, bây giờ chỉ còn đợi được xếp lịch chiếu.

11. Sau khi tham gia Xin Chào Thứ Bảy, hiệu ứng khán giả của Hứa Tình khá tốt, cũng bắt đầu có thêm nhiều show gửi lời mời tới cô.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2022: Dương Mịch sẽ đóng phim điện ảnh hài, Lý Thấm tham gia chương trình về tình yêu?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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