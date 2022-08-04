2. Dương Dương đóng xong bộ này sẽ nghỉ một thời gian, anh ấy không phải kiểu người "bán mạng", một năm đóng 2 phim là ổn rồi.

4. Ngọc Cốt Dao vẫn chưa qua vòng xét duyệt, hậu kỳ cũng chưa làm xong.

3. Có một khoảng thời gian ekip của Lý Hiện và ekip Dương Tử xảy ra xích mích, nhưng hai nghệ sĩ rất thân thiết nên sau này cũng giảng hòa rồi.

5. Ngô Lỗi độc thân, anh với Hướng Hàm Chi cũng không tính là bạn thân gì cả, thi thoảng hai người mới nhắn tin qua lại vài câu thôi.

6. Bên phía Lý Phi luôn nỗ lực giúp Đinh Trình Hâm nâng cao địa vị, cơ bản sẽ không để nhưng hợp đồng, kịch bản chất lượng thấp có cơ hội đến tay anh. Bét nhất cũng chỉ cân nhắc những kịch bản ngôn tình thần tượng có chất lượng cao trở lên.

7. Tháng sau Đường Yên sẽ xuất hiện trong video quảng cáo của Phồn Hoa.

8. Triệu Lộ Tư không phải lo lắng vấn đề tài nguyên bị xuống cấp gì cả. Tinh Hán Xán Lạn phát sóng như là một viên thuốc an thần cho tất cả những người yêu mến cô. Fan cũng bắt đầu chạy bài có khả năng gánh phim, khen năng lực diễn xuất của cô nổi bật. Vấn đề trước mắt của cô chỉ là thiếu một bộ phim thực tích là có thể giữ vững ngôi vị hàng đầu lứa tiểu hoa sau 95.

9. Tửu lượng của Lộc Hàm vẫn không tốt, nhưng anh thích uống rượu, mỗi lần đều uống say mềm. Nhưng tinh thần của anh trong vòng hai năm nay cực kỳ tốt, cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ, yêu đời.

10. Bộ Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác gần như đã hoàn thành các thủ tục, bây giờ chỉ còn đợi được xếp lịch chiếu.

11. Sau khi tham gia Xin Chào Thứ Bảy, hiệu ứng khán giả của Hứa Tình khá tốt, cũng bắt đầu có thêm nhiều show gửi lời mời tới cô.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.