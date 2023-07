Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/8/2022: Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với Trần Triết Viễn, Angela Baby và Nhậm Gia Luân đang cạnh tranh 'phiên vị' cho phim mới?

5. Thời gian này Trương Dư Hi hầu như đều nhận phim bên ngoài bởi vì Hoan Thụy cũng không có nhiều dự án mới.

6. Sau khi quay phim này về Vương Tuấn Khải sẽ nghỉ ngơi một tháng rồi tiếp tục vào đoàn mới, hiện không có kế hoạch biểu diễn

7. "Đi Về Nơi Có Gió" do Lưu Diệc Phi đóng chính mới đóng máy ở Đại Lý, sau đó cô ấy và Lý Hiện phải về Bắc Kinh quay bổ sung vài ngày nữa. Quay xong bộ này thì tạm thời Lưu Diệc Phi chưa có lịch công tác mới. Sau "Mộng Hoa Lục" thì phấn lớn kịch bản tìm đến cô ấy là phim cổ trang. Youku có 1 dự án mời cô ấy hợp tác, cô ấy và Tencent còn 1 bộ đã ký kết trước đó. "Trường Lăng" tạm thời chưa thể khởi động được do kịch bản chưa viết xong, thành viên nòng cốt quay phim cũng chưa xác định. Lưu Diệc Phi có bìa Elle tháng 9.

8. Angela Baby và Nhậm Gia Luân đang cạnh tranh phiên vị cho phim mới, 2 người đều không muốn bình phiên.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba đang có ý định đổi thợ trang điểm, gần đây tạo hình của cô ấy không bắt mắt lắm, fan cũng phản đối rất mạnh.

10. Tuy kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền nhưng Cận Đông rất ít khi khoe giàu, nhiều lắm là mua 1 bộ sưu tập đồng hồ trị giá vài triệu tệ rồi cất thật kỹ, hiếm khi đeo ra ngoài. Anh ấy cảm thấy mình làm vậy là "có văn hoá"

11. Vương An Vũ được liệt vào danh sách các tiểu sinh đợi nổi tiếng nhưng hoạt động marketing của cậu ấy không nhiều. Điều này không phải do thiếu kinh phí quảng bá mà do cậu ấy có kế hoạch phát triển dài hạn. Phim chưa chiếu thì không muốn quảng bá lố quá khiến dân tình phản cảm. Con đường phát triển của cậu ấy có cao nhân chỉ điểm cho.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.