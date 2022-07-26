Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt?

Sao quốc tế 26/07/2022 12:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn đội của Lý Thấm đang đàm phán cho cô ấy tham gia một chương trình về tình yêu.

2. Đoàn đội đã cảnh bảo Lưu Vũ Ninh lúc livestream phải tiết chế một chút, cái gì không cần nói thì không cần. Sau mỗi lần lỡ lời anh chỉ biết nhận lỗi vì miệng quá nhanh, đôi khi cao hứng không thể khống chế được.

3. Trần Tinh Húc đã ký hợp đồng hợp tác với Youku. Youku tặng anh một kịch bản đóng chính với Cổ Lực Na Trát, dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 8.

4. Mối quan hệ giữa Đường Yên Hồ Ca rất tốt, bọn họ thỉnh thoảng sẽ gặp mặt ăn uống. Khi Hồ Ca ở Thượng Hải từng qua nhà Đường Yên ăn tối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt? - Ảnh 1

5. Mã Tư Thuần từng cầm cúp Ảnh hậu, trong nhà vẫn còn tài nguyên điện ảnh và truyền hình cũng không đến nỗi kém. Người nhà chỉ đợi cô gật đầu một cái là có hợp đồng ký liền.

6. Ekip của Dương Mịch đã lập yêu cầu mới với các tổ sản xuất, nếu trò chơi trong show, hay cảnh quay quá nguy hiểm đều không thể để cô thực hiện.

7. Chu Nhất Long đang hướng tới hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Kê, nhưng trình độ đóng phim điện ảnh của anh chưa được đánh giá quá cao.

8. Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng. Do đó, mỗi khi vào đoàn quay phim, cô ấy đều mang theo chuyên gia xoa bóp để trị liệu cho mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt? - Ảnh 2

9. Bộ phim tiếp theo của Nhậm Gia Luân là phim hiện đại.

10. Thật ra Lý Nhất Đồng khá hài lòng với tình hình hiện tại, không quá nổi tiếng, không gây tranh cãi, nhưng vẫn có phim để quay.

11. Bộ phim "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" của Lý Hiện đang được chỉnh sửa lại, sau khi thay đổi thì có thể sẽ được phát sóng. Song việc này còn phải chờ thông qua 1 lần tái xét duyệt và tìm lịch chiếu phù hợp.

12. Sau sự việc kia, cát-xê của Cảnh Điềm đã giảm đi một nửa so với trước đây.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đường Yên Hồ Ca sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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