Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/7/2022: Vương Nhất Bác đóng phim điện ảnh, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Triệu Lệ Dĩnh có tên trong danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan?

2. Sao nam hai chữ khi mặc âu phục đều phải dùng đệm vai rất dày, bởi vì ngoại hình không đáp ứng được. Nhưng anh cũng rất khó chịu, luôn cảm thấy mình như bơi trong quần áo.

1. Lý Nhất Đồng đối với vị trí hiện tại của mình khá hài lòng, không tranh đấu, không ồn ào, không lời ra tiếng vào.

4. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Triệu Lệ Dĩnh sẽ có tên trong danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan là điều tất nhiên. Bởi vì phim đã chọn được thời cơ, muốn không cho lọt vào chung kết cũng không được.

3. Hiện tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang tập trung quay cảnh của Cung Tuấn trước, để không bỏ trống lịch trình.

5. Sau này Tưởng Y Y cũng tham gia Nhất Niệm Quan Sơn, bộ phim này là dự án S+, do cô tự mình đề xuất.

6. Bộ Huyện Ủy Đại Viên của Trương Tân Thành sắp đóng máy, Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 chuẩn bị khởi động.

7. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa dự kiến chiếu trong tháng 8 cơ. Những ngày này phim bị Youku đẩy lên trước để dự phòng cho Trầm Vụn Hương Phai thôi. Nếu bộ cổ trang này qua được ải cuối cùng thì sẽ chiếu trước, chừa slot sau cho phim của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

8. Vương Nhất Bác vẫn đang đàm phán kịch bản cho màn ảnh rộng, gần đây đoàn đội cũng đang liên hệ với hai nhà làm phim.

9. Bộ Trầm Ngư Ký của Ái Kỳ Nghệ sẽ do Trần Hiểu và Văn Kỳ đóng.

10. Tính tự giác về mặt thần tượng của Cúc Tịnh Y luôn khá cao, về cơ bản thì cô ấy chưa từng dính scandal nào. Cô ấy vẫn thích lên sân khấu hơn, đoàn đội cũng đang sắp xếp sân khấu cho cô ấy.

11. Tiểu hoa từng chiếm dụng phòng nghỉ chung của cả đoàn để làm việc riêng, thậm chí còn khóa trái cửa, không cho bất cứ ai vào.

12. Bộ Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch muốn tranh thủ lên sóng trong hè này.

13. Bộ phim hiện đại Giữa Mùa Hè Đầy Sao đang tiếp xúc với Tôn Di và Vương Hạc Đệ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.