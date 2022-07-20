Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2022: Đường Yên chuẩn bị giải nghệ, Angela Baby bắt đầu lo lắng khi danh tiếng 'hạ nhiệt'?

Sao quốc tế 20/07/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chạy Đi Chờ Chi bản đặc biệt đã chốt 7 người, Angela Baby và Bạch Lộc chắc chắn góp mặt.

2.  Bộ Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh sẽ khai máy vào khoảng 10h ngày mai 20/07.

3. Gần đây Lý Thấm đã tạm ngưng tiến thân vào con đường lưu lượng, tập trung quay phim, đến các bản thảo pr cũng hạn chế hơn trước.

4. Đường Yên hiện không còn điều gì muốn theo đuổi ở trong giới giải trí, kể cả kịch bản tìm tới tận nhà cô cũng từ chối.Thậm chí, có nhiều tin đồn có rằng nữ diễn viên muốn giải nghệ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2022: Đường Yên chuẩn bị giải nghệ, Angela Baby bắt đầu lo lắng khi danh tiếng 'hạ nhiệt'? - Ảnh 1

5. Hiện trong tay Trình Tiêu có hai bộ phim cổ trang, nhưng cô còn xem xét, chưa quyết định. 

6. Triệu Lộ Tư rất phối hợp với các chiến lược tuyên truyền của nhà sản xuất "Tinh Hán Xán Lạn", bởi vậy đoàn làm phim vô cùng hài lòng về cô ấy.

7. Nếu không có gì bất ngờ thì tuần này Trầm Vụn Hương Phai sẽ lên sóng, những động thái ngày qua đều là nền tảng muốn làm nóng trước.

8. Angela Baby đang tìm cách để tăng độ hot cho bản thân,những bộ phim gần đây của nữ diễn viên bắt đầu "hạ nhiệt".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/7/2022: Đường Yên chuẩn bị giải nghệ, Angela Baby bắt đầu lo lắng khi danh tiếng 'hạ nhiệt'? - Ảnh 2

9. Để giữ chân Cung Tuấn mà công ty đã cho cậu ấy quyền tự do rất lớn và cung cấp cho cậu ấy 1 đoàn đội chất lượng cao. Những nhân viên công tác theo cậu ấy đều nhận được mức lương rất cao. Nếu Cung Tuấn tự mở studio sẽ không chi trả nổi số tiền lương cao như vậy cho nhân viên.

10. Dù rằng nhiệt độ của Tinh Hán Xán Lạn không bằng Mộng Hoa Lục, nhưng cũng là bộ phim kiếm được doanh thu cao.

11. Hợp đồng của Nhậm Gia Luân sắp tới hạn, để không phát sinh phiền phức anh ấy còn chủ động chia lợi nhuận cho Hoan Thụy.

12. Cúc Tịnh Y làm việc không cần đoàn đội và fan thúc giục. Cô ấy rất thích quay phim, giờ phim chờ chiếu đã chất đống. Năng suốt làm việc này có thể pk thăng rất nhiều nghệ sĩ khác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby Đường Yến sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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