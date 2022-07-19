Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2022: Dương Mịch gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chưa muốn sinh đứa thứ hai?

Sao quốc tế 19/07/2022 13:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạch Kính Đình thường tặng bạn bè những món đồ trong thương hiệu của mình, không ít nghệ sĩ sẽ mặc nó để giúp anh quảng bá.

2. Mẹ của Viên Băng Nghiên đến Hoành Điếm chăm sóc cô ấy rồi.

3.  Mục tiêu kế tiếp của Thái Từ Khôn vẫn là âm nhạcthời trang, những bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ khác dù tìm tới tận cửa đều bị anh từ chối, anh chỉ hứng thú với Chạy Đi Chờ Chi cũng giảm.

4. Dương Mịch vẫn thường xuyên gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2022: Dương Mịch gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chưa muốn sinh đứa thứ hai? - Ảnh 1

5. Có một phú bà muốn theo đuổi Bành Dục Sướng, còn muốn nhận anh làm con nuôi.

6. Phim của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ lên sóng vào tháng này trên Youku.

7. Triệu Lộ Tư lần này cực kì phối hợp với các yêu cầu tuyên truyền của đoàn phim nên phía nhà sản xuất cực kỳ ưng ý.

8. Vốn Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu có ý định sinh con thứ hai, nhưng cô lại đổi ý, muốn quay lai giới giải trí, cho nên đành hoãn lại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/7/2022: Dương Mịch gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chưa muốn sinh đứa thứ hai? - Ảnh 2

9. Lý Hiện đóng khá nhiều phim đề tài tình yêu đô thị.

10. Việc Angela Baby bị nhà đài xóa tên khỏi thông tin phim, có người đoán rằng là do cô đã gây rối, đắc tội với nền tảng nên bị phong sát. Thật ra đó là tin đồn nhảm, Giả Sĩ Khải luôn thân thiết với nhà đài, nên có thể việc xóa tên Baby chỉ là chuẩn bị viết tên tiếng Trung của cô.

11. Thỉnh thoảng Lộc Hàm mới có một chút công việc, còn lại anh đều ở phòng làm việc tham gia một số hoạt động kinh doanh, không thì kè kè bên bạn gái.

12. Khi đóng phim, Chu Nhất Long luôn tự làm khó bản thân, anh luôn muốn làm nên những nhân vật tốt nhất, đạt được thành tích cao để đem đi tranh giải.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Trần Hiểu Trần Nghiên Hy sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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