Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/7/2022: Phim của Dương Mịch bị lùi lịch chiếu vì vết thương ở mắt, mối quan hệ của Lưu Thi Thi là Ngô Kỳ Long trục trặc?

Sao quốc tế 13/07/2022 12:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mao Hiểu Đồng gần đây bị một số đạo diễn và nhà sản xuất phê bình bởi vì thẩm mỹ nên mặt không còn tự nhiên. 

2. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có một mối quan hệ tương đối tốt, họ thường xuyên trêu ghẹo nhau trên phim trường, Triệu Lô Tư rất vui tính còn Ngô Lỗi lại rất ga lăng. 

3. Phim truyền hình mới “Hạnh phúc đến vạn gia” của Triệu Lệ Dĩnh có điểm mở douban là 7.3. Đây được xem như là một điểm số không quá thấp cho phim truyền hình của một tiểu hoa 85. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn cho rằng đây là do anti đã cố tình chấm điểm thấp khiến cho tổng điểm của bộ phim bị giảm xuống khá nhiều. Hai năm nay, cô ấy đang trên đường chuyển hình, khi đạt được một số thành tựu nhất định, cô ấy sẽ quay lại với thể loại phim cổ trang. Trong giới showbiz này nếu không có đủ địa vị thì không thể nhận được kịch bản tốt.

4. Phim Hồ Yêu của Dương Mịch và Cung Tuấn khả năng cao sẽ bị lùi lại, nhưng không quá lâu.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/7/2022: Phim của Dương Mịch bị lùi lịch chiếu vì vết thương ở mắt, mối quan hệ của Lưu Thi Thi là Ngô Kỳ Long trục trặc? - Ảnh 1

5. Gần đây có một số tấm hình của Lưu Thi Thi được truyền ra. Trong những tấm hình này trạng thái của cô ấy rất tốt, khuôn mặt không có nếp nhăn nào. Hai năm gần đây cô ấy rất quan tâm đến việc tập thể dục và hạn chế ẩm thực. Ngoài ra, cô ấy sắp tới sẽ vào đoàn quay phim.

6. Châu Kiệt Luân mỗi lúc không có cảm hứng sẽ đến nhà hàng anh ấy từng làm thêm để dùng bữa.

7. Bởi vì vấn đề liên quan đến phát ngôn của Vương Duyệt Y trong quá khứ mà vai diễn của cô bị cắt khỏi Thương Lan Quyết rồi. Tổ hậu kỳ đang tận lực làm việc, có khả năng sẽ bị lùi phát sóng. 

8. Gần đây, mối quan hệ của Lưu Thi Thi là Ngô Kỳ Long đang trở nên căng thẳng, tuy hai người không cãi vã nhưng cô ấy không nghe lời của đối phương như trước nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/7/2022: Phim của Dương Mịch bị lùi lịch chiếu vì vết thương ở mắt, mối quan hệ của Lưu Thi Thi là Ngô Kỳ Long trục trặc? - Ảnh 2

9. Dự án Trường Lăng bị gác lại rồi. Lưu Diệc Phi đang xem xét dự án khác.

10.  Kim Thần có mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ nam cùng một số nhà sản xuất phim, sắp tới tài nguyên phim ảnh tương đối tốt. 

11. Băng Vũ Hoả của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

12. Nguỵ Đại Huân thỉnh thoảng sẽ đem Dương Mịch ra kéo nhiệt một chút, phản ứng của cô ấy là không thèm quan tâm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/7/2022: Vết thương ở mắt của Dương Mịch sẽ ảnh hưởng đến diện mạo, Lý Băng Băng hợp tác kinh doanh với Huỳnh Hiểu Minh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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