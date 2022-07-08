Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2022: Đàm Tùng Vận đóng cổ trang, phim của Dương Tử và Thành Nghị bị chơi xấu?

2. Gần đây Lý Vũ Xuân cũng tiếp xúc với một số nhà sản xuất để hát nhạc phim. Công ty cũng muốn nữ ca sĩ không cần phải yêu cầu cao về cấp bậc của phim nhận hát, như thế cũng dễ thu hút người hâm mộ hơn.

1. Dù phát hành ca khúc mới nhưng Châu Kiệt Luân không có ý định tới đại lục tuyên truyền bởi anh sợ phải cách ly quá lâu.

4. Mỗi ngày Trầm Vụn Hương Phải của Thành Nghị và Dương Tử đều bị rỏ rỉ một chút, đều là cảnh quay "nét căng". Do đó, có người hoài nghi đây chẳng phải bị ai chơi xấu, mà là do chính nhà sản xuất cố ý lộ ra.

3. Gia đình Đường Yên có mấy bảo mẫu liền, thế nhưng hầu như mọi chuyện của con gái đều do cô tự làm, kể cả chuyện đưa đón con đi học mẫu giáo. Bây giờ cô cũng ưu tiên chỉ nhận nhưng công việc ở Thượng Hải, như vậy gần nhà, tiện lo lắng cho gia đình.

5. Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã qua vòng xét duyệt, trước mắt sẽ đứng tạm trong danh sách phim mùa hè. Bản thân Đàm Tùng Vận rất coi trọng bộ phim này, thành bại khi phát sóng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tương lai của nữ diễn viên.

6. Từ khi ra mắt đến nay, tính tình cao ngạo của Trần Hiểu đã ảnh hưởng rất nhiều tới nhân mạch và tài nguyên của anh. Nhưng cũng may anh có diễn xuất nên thế nào cũng nổi danh, luôn được mời đóng phim.

7. Mối ràng buộc duy nhất giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy là con gái - bé Tiểu Gạo Nếp.

8. Sau đợt đóng máy phim mới, Đàm Tùng Vận không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà sẽ vào tổ quay phim cổ trang.

9. Lịch trình dạo này của Lâm Canh Tân kín mít, không có bất cứ khoảng trống nào.

10. Gần đây Triệu Tiểu Đường đều ở trường quay ghi hình show, các nhà đài thường xuyên đẩy tài nguyên tạp kỹ cho cô.

11. Đặng Siêu nghiện làm đạo diễn, Tôn Lệ cũng không ngăn cản mà hết mực ủng hộ. Mỗi bộ phim của anh cô đều giúp đõ, còn tích cực tuyên truyền.

12. Bộ Người Bạn Cùng Phóng Bí Mật Của Tôi do Dương Húc Văn và Hướng Hàm Chi đóng đã nhận được giấy phép phát hành web drama, dài 24 tập.

13. Vương Nhất Bác không hề thiếu tài nguyên, hiện anh đều tiếp xúc với những cơ hội tốt nhất trong giới. Tài nguyên hai năm nay của anh sẽ chủ yếu là bên màn ảnh rộng, phim truyền hình chỉ có dự án cực lớn, vai chính phiên một.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.