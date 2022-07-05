Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/7/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò, Dương Mịch 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong dự án mới?

2. Đinh Trình Hâm và Triệu Kim Mạch có thể sẽ hợp tác, hai người đều ưa thích đóng phim thần tượng sân trường.

1. Phim truyền hình "Cao Hứng" cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Giả Bình Oa: diễn viên chính Dương Tử, Bạch Vũ.

4. Dương Dương trong lúc đang quay bộ phim truyền hình hiện tại cũng đang tranh thủ tài nguyên phim ảnh , trước mắt trong tay anh có kịch bản phim điện ảnh, đầu tư tương đối lớn, còn có những người khác cũng đang cạnh tranh vai nam chính.

5. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không hẹn hò, họ chỉ đơn giản là đối tác thôi.

6. Tài nguyên sau này của La Vân Hi cũng dần dần chuyển sang Cụt, hai bên cũng đang hợp tác sâu sắc, anh đang đàm phán một bộ phim hiện đại.

7. Hoàng Hiên gần đây cũng bắt đầu trở về thế giới điện ảnh, gần đây đang đàm phán một kịch bản, ngoại trừ anh còn có Chu Nhất Long, chuẩn bị khai máy vào giữa tháng 7.

8. "Thương Khung Chi Bắc" lúc trước đàm phán ổn thỏa với Lý Nhất Đồng, cuối cùng lại thất bại, hiện tại bánh quay trở về Dương Tử, đoàn phim đồng ý chia hoa hồng cho cô, chỉ cần cô ký hợp đồng, theo lẽ thường thì Dương Tử nhất định sẽ gật đầu, nhưng kịch bản thật sự không tốt, cô không muốn quay cho lắm.

9. Angela Baby có một kịch bản phim hiện đại, khoảng tầm tháng 9 sẽ khai máy.

10. Dương Mịch và Cung Tuấn đã thử xong tạo hình, các diễn viên cũng vào tổ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương rồi. dự kiến phim sẽ khai máy vào 25/07. Bởi vì Viên Băng Nghiên mà đoàn phim cũng đang gặp áp lực lớn.

11. Phim do Nịnh Manh Ảnh Nghiệp sản xuất "Xích Tử Chi Tâm": Triệu Hựu Đình, Kim Thế Giai, Mao Hiểu Đồng. 10/7 khai máy.

12. Phim truyền hình do Tân Lệ sản xuất Iqiyi phát hành "Kiêu Dương Bạn Ngã" đã xác định nam diễn viên chính, nữ chính chưa định, tháng 8 khai máy.

13. Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" do IQIYI sản xuất , sẽ do : Tiêu Chiến , Bạch Bách Hà đóng chính.

14. "Ngày Mai Viện Quân Đến" hiện tại đang đàm phán với Trần Hiểu.

15. Phim điện ảnh do Hầu Hiếu Hiền đạo diễn "Thư Lan Hà Thượng": Thư Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tháng 9 khai máy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.