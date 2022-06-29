Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Sao quốc tế 29/06/2022 14:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dàn khách mời thường trú dự kiến của Nhà Hàng Trung Hoa: Hoàng Minh Hạo, Trương Nhược Quân, Đàm Tùng Vận, Trần Lập Nông.

2. Dạo này Trương Tử Phong đang học chơi mạt chược.

3. Dàn khách mời phi hành dự kiến của Nhà Hàng Trung Hoa: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Tống Á Hiên, Vương Tuấn Khải, Đinh Chân, Lý Thấm.

4. So với trước đây, con đường diễn xuất của Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, và tạm thời không nhận vai mẹ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'? - Ảnh 1

5. Gần đây có không ít chương trinh ra giá rất cao để mời Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu, nhưng họ một mực từ chối, hai người đều có quan điểm không thích đem nhân vật ra ngoài đời thực.

6. Khi tham gia Thử Thách Cực Hạn, Cung Tuấn rất thân với Giả Nãi Lượng. Kể cả không có chuyện gì, hai người cũng mời nhau đi ăn tối.

7. Nhiệt độ gần đây của Trần Đô Linh cao đột xuất. Sau Cảnh Đẹp Ngày Vui Đến Bao Giờ cô nhận được không ít công việc. Sắp tới cô cũng nhận một vai trong Liên Hoa Lâu, sau đó còn vai phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

8. Lưu Vũ Hân không biết nấu ăn, cô đã nhiều lần cố gắng học thử, nhưng hoặc là cho quá nhiều muối, hoặc quên cho, lúc thì làm cháy.

9. Sau khi bộ phim với Hứa Khải đóng máy, Cảnh Điềm sẽ nhập đoàn Kiều Tàng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'? - Ảnh 2

10. Phim mới của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam sẽ kéo dài thời gian khai máy.

11. Liên Hoa Lầu của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, Tiêu Thuận Nghiêu khai máy ngày 28/6 ở Hoành Điếm.

12. Lâm Canh Tân thường mở một lúc nhiều thẻ VIP ở các tiệm mát xa, sau đó anh sẽ tặng cho một số người.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2022: Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn và sinh con, Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn mới?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Ngô Thiến Cảnh Điềm sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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