Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2022: Phim của Triệu Lộ Tư bị hoãn khởi quay, Lưu Diệc Phi đang đàm phán phim truyền hình hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 10.

2. Trương Dư Hi muốn đi Thanh Xuân Hoàn Du Ký.

3. Sang tháng sau Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ quay xong bộ Đường Về. Cô đã xem qua vài kịch bản nhưng vẫn chưa quyết định. Còn khả năng cao tới đây cô sẽ làm khách mời của Nhà Hàng Trung Quốc.

4. Lưu Diệc Phi đang đàm phán một bộ phim truyền hình hiện đại song nữ chủ.

5. Mao Hiểu Đồng không muốn kết hôn, một phần nguyên nhân cũng bởi cô có ám ảnh tâm lý. Hiện giờ tâm ctư của cô đều dồn cho sự nghiệp. Đằng sau nụ cười tươi và dáng vẻ ngọt ngào là một trái tim bị tổn thương, luôn nỗ lực, mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống.

6. Danh sách Ca Ca Vượt Sóng Rẽ Gió trên mạng do dân tình tự nghĩ ra, Lộc Hàm không hề muốn tham gia.

7. Dạo gần đây, cộng đồng người hâm mộ hai nhà Dương Mịch với Cung Tuấn xảy ra xích mích, chủ yếu cũng bởi chuyện phiên vị. Thế nhưng, fan cũng chẳng thể can thiệp, ngược lại, làm quá còn khiến người qua đường mất thiện cảm với các nghệ sĩ. Đánh giá tổng thể, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một dự án không tệ, fan không cần tranh cãi những chuyện xung quanh.

8. "Vụng Trộm Không Thể Giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ bị hoãn khởi quay do vấn đề đạo diễn.

9. Hiện trong tay Ngô Cẩn Ngôn có kha khá kịch bản do công ty sản xuất, cô chỉ cần yên phận ở đây, không những có thể đóng vai chính như ý muốn, mà Vu Chính đối xử với cô cũng không tệ.

10. Tống Tổ Nhi có ý định ký hợp đồng với công ty giải trí Gia Hành.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-26-6-2022-phim-cua-trieu-lo-tu-bi-hoan-khoi-quay-luu-diec-phi-dang-dam-phan-phim-truyen-hinh-hien-dai-479151.html