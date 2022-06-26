Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2022: Phim của Triệu Lộ Tư bị hoãn khởi quay, Lưu Diệc Phi đang đàm phán phim truyền hình hiện đại?

Sao quốc tế 26/06/2022 22:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 10.

2. Trương Dư Hi muốn đi Thanh Xuân Hoàn Du Ký.

3. Sang tháng sau Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên sẽ quay xong bộ Đường Về. Cô đã xem qua vài kịch bản nhưng vẫn chưa quyết định. Còn khả năng cao tới đây cô sẽ làm khách mời của Nhà Hàng Trung Quốc.

4. Lưu Diệc Phi đang đàm phán một bộ phim truyền hình hiện đại song nữ chủ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2022: Phim của Triệu Lộ Tư bị hoãn khởi quay, Lưu Diệc Phi đang đàm phán phim truyền hình hiện đại? - Ảnh 1

5. Mao Hiểu Đồng không muốn kết hôn, một phần nguyên nhân cũng bởi cô có ám ảnh tâm lý. Hiện giờ tâm ctư của cô đều dồn cho sự nghiệp. Đằng sau nụ cười tươi và dáng vẻ ngọt ngào là một trái tim bị tổn thương, luôn nỗ lực, mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống.

6. Danh sách Ca Ca Vượt Sóng Rẽ Gió trên mạng do dân tình tự nghĩ ra, Lộc Hàm không hề muốn tham gia.

7. Dạo gần đây, cộng đồng người hâm mộ hai nhà Dương Mịch với Cung Tuấn xảy ra xích mích, chủ yếu cũng bởi chuyện phiên vị. Thế nhưng, fan cũng chẳng thể can thiệp, ngược lại, làm quá còn khiến người qua đường mất thiện cảm với các nghệ sĩ. Đánh giá tổng thể, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một dự án không tệ, fan không cần tranh cãi những chuyện xung quanh.

8. "Vụng Trộm Không Thể Giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ bị hoãn khởi quay do vấn đề đạo diễn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2022: Phim của Triệu Lộ Tư bị hoãn khởi quay, Lưu Diệc Phi đang đàm phán phim truyền hình hiện đại? - Ảnh 2

9. Hiện trong tay Ngô Cẩn Ngôn có kha khá kịch bản do công ty sản xuất, cô chỉ cần yên phận ở đây, không những có thể đóng vai chính như ý muốn, mà Vu Chính đối xử với cô cũng không tệ.

10. Tống Tổ Nhi có ý định ký hợp đồng với công ty giải trí Gia Hành.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2022: Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hotgirl chưa chia tay, Phạm Băng Băng rất được bạn trai quan tâm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2022: Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hotgirl chưa chia tay, Phạm Băng Băng rất được bạn trai quan tâm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI