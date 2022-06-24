Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/6/2022: Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hotgirl chưa chia tay, Phạm Băng Băng rất được bạn trai quan tâm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Thi Thi đã sắp xếp lịch trình của năm nay để có thời gian quay phim. Bộ "Hồ yêu tiểu hồng nương" do sắp xếp của đoàn phim mà tạm thời cô ấy vẫn chưa có lịch quay. Vì vậy mà cô ấy đã nhận bộ phim “Nhất niệm quan sơn”, nam chính là Lưu Vũ Ninh. Phim này dự kiến tháng 8 khai máy. 2. Hoa Thần Vũ vì muốn nâng cao danh tiếng của mình với công chúng, đang tích cực liên lạc để nhận OST của các bộ phim lớn.

3. Phương hướng tiếp theo của Triệu Kim Mạch vẫn là tiếp xúc với một số bộ phim thần tượng. Đoàn đội đã giúp cô ấy chủ động tiếp xúc với dự án “Tương môn độc hậu”. Phương diện quảng bá cũng sẽ được chú ý đầu tư hơn. 4. Dương Siêu Việt từng nghĩ đến chuyện sẽ mua lại căn hộ ở Thượng Hải của Trịnh Sảng. Nhưng đoàn đội của cô ấy đã ngăn lại và nói rằng căn hộ này không quá may mắn.

5. Huỳnh Hiểu Minh và cô bạn gái hot girl mạng của anh ấy vẫn chưa chia tay. 6. Chương Nhược Nam hiện đang độc thân. 7. Lưu Diệc Phi thích ra ngoài đi dạo khi trời mưa nhẹ. 8. Mối quan hệ giữa Lâm Duẫn, Liễu Nham với Lưu Diệc Phi đều không tồi. Nhưng Lâm Duẫn và Liễu Nham không quá hoà thuận. 9. 10. Bạn trai mới của Phạm Băng Băng thật sự rất quan tâm đến cô ấy. Gia đình cô ấy rất hài lòng với điều này, họ mong cô ấy có thể nhanh chóng nói về việc kết hôn. 11. Tài nguyên thời trang của Dương Dương hiện giờ khá tốt, tiếp theo có 1 dự án phim đang đàm phán với anh ấy. 12. Năm nay có một chương trình tạp kỹ tương đối nổi tiếng đang tìm Viên Băng Nghiên, nhưng cô ấy cảm thấy tính cách của mình có lẽ không hấp dẫn lắm nên đã từ chối xuất hiện trên chương trình. Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-24-6-2022-huynh-hieu-minh-va-ban-gai-hotgirl-chua-chia-tay-pham-bang-bang-rat-duoc-ban-trai-quan-tam-478742.html