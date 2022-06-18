Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, Quan Hiểu Đồng hạn chế tiếp xúc với nghệ sĩ khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu ngoài bộ phim đã cố gắng giữ khoảng cách rõ ràng, nhưng vẫn có một số nhà đầu tư muốn dùng danh tiếng cả hai của họ để marketing. Cũng đã có một số kịch bản được gửi đến, muốn hai người hợp tác lần nữa.

2. Triệu Lộ Tư đã tiếp xúc với bộ phim tiên hiệp Thần Ẩn. Đây chính là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần

3. Phạm Thừa Thừa hiện đang độc thân.

4. Hề Mộng Dao rất thích hợp gả vào hào môn. Cô ấy là một người vợ ngoan ngoãn và biết điều.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang chọn lựa bộ phim truyền hình tiếp theo của mình. Hiện tại cô ấy đang dành thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân sau khi kết thúc quá trình quay bộ phim trước.

6. Trần Tinh Húc vẫn đang đàm phán phim mới, chắc là Tinh Lạc Ngưng Thành Đường sẽ lên sóng trong tháng 8.

7. Mối quan hệ giữa Bạch Lộc là La Vân Hi vẫn luôn tốt đẹp. Họ đã hợp tác với nhau nhiều lần rồi. Việc các fan hâm mộ xích mích với nhau là chuyện rất bình thường, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của họ.

8. Quan Hiểu Đồng sau khi xác nhận quan hệ với Lộc Hàm thì đã hạn chế tiếp xúc với các nghệ sĩ nam khác hơn trước.

9. Lý Dịch Phong rất thích Đạo Mộ Bút Ký, trong nhà còn có nguyên bộ truyện.

10. Gần đây Cúc Tịnh Y đã từ chối một nghệ sĩ nào đó có ý theo đuổi cô.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-18-6-2022-dich-le-nhiet-ba-ngung-dong-phim-de-nghi-ngoi-quan-hieu-dong-han-che-tiep-xuc-voi-nghe-si-khac-477384.html