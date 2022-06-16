Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/6/2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'yêu lại từ đầu' trong tương lai, Châu Kiệt Luân tái xuất làng nhạc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trong thời gian quay phim, Triệu Lệ Dĩnh rất ít khi xin nghỉ, ngoại trừ các hoạt động thương hiệu và các chương trình tạp kỹ được lên lịch từ lâu 2. Bộ phim "Công Tố Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp đóng máy, sớm hơn một chút so với dự kiến, tiếp theo sẽ chuẩn bị phần hậu kỳ, tranh thủ phát sóng trước tháng 10

3. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã ở bên nhau khá lâu rồi, rất nhiều fan hâm mộ lâu năm cũng biết chuyện này 4. Sau thành công của "Mộng Hoa Lục", Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vẫn có cơ hội hợp tác lần nữa.

5. Web drama của iQiyi "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" tạm định dàn diễn viên: Dương Mịch, Cung Tuấn, Viên Băng Nghiên, Hồ Liên Hinh, Trương Vân Long, Chúc Tự Đan, Trần Đô Linh, Nguỵ Triết Minh 6. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia vẫn chưa chia tay, hai người đang cố tránh mặt truyền thông. Trương Tử Phong còn giới thiệu Yên Hủ Gia cho Hoàng Lỗi, muốn Hoàng Lỗi giúp cậu ta phát triển, bên Hoàng Lỗi đang cảm thấy rất khó xử 7. Bộ phim truyền hình “Đều là thời gian đẹp” nhắm đến nữ chính là Ngô Thiến. 8. Liễu Nham làm mấy món tráng miệng rất ngon, mỗi lần chuẩn bị tiến tổ là cô ấy lại chuẩn bị rất nhiều 9. Châu Kiệt Luân gần đây đã thu âm các bài hát mới, dự kiến anh ấy sẽ phát hành một album mới trong năm nay. Thực tế thì album này đã được chuẩn bị từ trước rồi. Một nửa được thực hiện vào năm ngoái. Đến năm nay thu âm thêm và hoàn thiện lần cuối. 10. Phim truyền hình "Công Việc Lý Tưởng" muốn mời: Cận Đông, Giang Sơ Ảnh, Nhậm Đạt Hoa 11. Thái Từ Khôn không có ý định tham gia "Keep Running" mùa sau nữa 12. Bộ phim tiếp theo của Âu Hào có lẽ sẽ hợp tác với Lưu Đức Hoa trong điện ảnh “Đông phương hoa nhĩ nhai”, sớm sẽ khởi quay. Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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