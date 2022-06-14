Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Gần đây có nhiều show muốn mời Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu, nhưng mà 2 bên đều không có thiện chí tham gia. Nhất là Lưu Diệc Phi, cô muốn tránh xa mọi hiềm nghi. Cô không hề muốn bị lôi vào những câu chuyện thị phi.

2. Khi Dương Tử còn học trung học, đi quay phim. Vì để chăm sóc cô, mẹ đã bỏ mọi việc để đi theo cô.

3. Bộ Hai Mươi Bất Hoặc của Quan Hiểu Đồng, Bác Quan Kim, Từ Mộng Khiết... sẽ được lên sóng vào mùa hè này.

4. Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo có quan hệ rất tốt, có điều cả hai chỉ là tình chị em.

5. Dương Tử rất thích ăn đồ ngọt nên trong đoàn đội của cô ấy còn có người chuyên môn làm đồ ngọt đi cùng.

6. Công ty đang giúp Viên Băng Nghiên tìm lại danh tiếng, cơ hội đóng nữ phụ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, đại khái chính là dự án lớn duy nhất của cô trong năm nay.

7. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại vẫn độc thân, trong ngoài giới giải trí đều có rất nhiều người theo đuổi cô ấy nhưng hiện tại cô ấy vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp.

8. Lưu Hạo Tồn không muốn nhận giải người mới nào đó, cô muốn phải giành được ảnh hậu hay là nữ phụ xuất sắc nhất cơ.

9. Trước kia có một tiểu minh tinh muốn tiếp cận Vương Nguyên mong "buộc" hai người lại với nhau, nhưng đã bị cậu ấy từ chối.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-14-6-2022-duong-mich-va-hoang-minh-hao-co-quan-he-rat-tot-trieu-le-dinh-dang-doc-than-476232.html