Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Phi Vũ và Châu Dã sẽ hợp tác trong bộ phim "Đếm Ngược Nói Yêu Em", dự kiến ​​khởi quay vào tháng 7.

2. Biệt thự ở Thượng Hải của Trịnh Khải và Miêu Miêu, trên giấy tờ ghi tên Miêu Miêu.

3. Ngoài Mộng Hoa Lục đang phát sóng, Lưu Diệc Phi còn bộ Nam Yên Trai Bút Lục, Đi Về Nơi Có Gió thì đang quay. Ngoài ra, Trường Lãng quả thật cũng định sẵn cho cô đóng chính. Thật ra lúc đầu cô cũng không định nhận bộ này, nhưng mà sự nhiệt tình của đội ngũ sản xuất đã thuyết phục được cô. Nam nữ chính của Trường Lãng, tạm định Lưu Diệc Phi, Vương Nhất Bác.

4. Quan Hiểu Đồng gần đây luôn nói muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, nhưng phía Lộc Hàm vẫn muốn kết hôn sớm hơn.

5. Giáo chủ ngọt ngào có bạn trai nhưng không không khai.

6. Chỉ cần Dương Mịch muốn đi dạo phố thì không thiếu bạn đi cùng, có thể là Angela Baby, Tống Tổ Nhi, Trương Đại Đại...

7. Thấy Châu Chấn Nam kiếm được tiền, gia đình không bao giờ hỏi, thậm chí còn cho anh thêm một chút.

8. Dương Tử trong mỗi bữa ăn đều phải có thịt, cô ấy thuộc tuýp người không có thịt thì không vui.

9. Từ Hải Kiều hâm mộ Lưu Diệc Phi đến mức, anh không chỉ hy sinh hình tượng mà còn sẵn sàng giảm thù lao đi một nửa.

10. "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" đã được gửi đi kiểm duyệt. Dự kiến ​​sẽ phát sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

11. Cố vấn của Street Dance 5: Vương Nhất Bác, Lưu Vũ Hân, Hàn Canh.

12. Những bộ phim cổ trang chờ phát sóng: Thỉnh Quân, Trần Vụn Hương Phai, An Lạc Truyện, Thương Lan Quyết, Ngọc Cốt Dao, Tinh Hán Xán Lạn, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-9-6-2022-quan-hieu-dong-muon-ket-hon-vao-nam-28-tuoi-tu-hai-kieu-dong-y-dong-mong-hoa-luc-vi-luu-diec-phi-475022.html